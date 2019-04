Pesce d’aprile 2019/ 1 aprile di Fake News: da YouTube a PokemonGo, ma a Microsoft…

Storicamente e anche socialmente pesce d’aprile è sinonimo di follia, scherzi assurdi, prese in giro ed epocali beffe fatte a chiunque passi a tiro in questo disgraziato (per i vari lavoratori d’ufficio soprattutto) 1 aprile: il 2019 non poteva essere da meno ed è così che giunge anche stavolta la “tradizione” di un giorno totalmente diverso dal resto dell’anno dove – pare – ogni scherzo sia “giustificato”. Nella storia c’è chi si è superato, come YouTube nel 2009 quando ai suoi utenti per un giorno intero ha presentato tutti i video… al contrario! I manager della piattaforma si giustificarono così davanti alle imprecazioni dell’utente medio: «I monitor moderni offrono una migliore qualità di immagine quando vengono capovolti, un po’ come i materassi, che è consigliabile girare ogni sei mesi». Alcuni ovviamente ci cascarono e quello passò alla storia come uno degli scherzi più magicamente riusciti dei vari pesci “famosi”: ieri neanche era cominciato il primo d’aprile e già un primo pesce è stato creato dai geniacci della Niantic, gli sviluppatori di Pokemon Go che all’interno dell’applicazione hanno immesso nientemeno che Ash Ketchum, il vero protagonista del cartoon, che compare in diverse foto in-game del gioco popolare. Follia, astuzia ma anche tremenda serietà: per il pesce d’aprile 2019 la Microsoft ha invitato i dipendenti a non ideare alcuno scherzo per celebrare la tradizione: «Vento contrario per aziende tech, abbiamo più da perdere che da guadagnare», ha spiegato il capo marketing del colosso Usa, Chris Capossela. Il timore di fake news e reputazione in ulteriore calo per Microsoft, la direttiva è quella di non fare scherzi “alla YouTube” e di tenersi seri tutto il giorno: ma i super “nerd” di Bill Gates ce la faranno a “resistere”?

L’ORIGINE DEL PESCE D’APRILE: PERCHÈ SI CHIAMA COSÌ?

Già, ma perché si chiama “pesce d’aprile”? Oltre alle possibili tradizioni che fanno originare il motivo di questo nomignolo fino alla Genesi, i primi riscontri storici si hanno nella Francia di Carlo IX (secondo figlio di Enrico II e Caterina de’ Medici) che nel 564, attraverso il decreto di Roussilon, sancì l’adozione del Calendario gregoriano, facendo diventare il 1° gennaio primo giorno dell’anno. I francesi si opposero e festeggiavano comunque la settimana che si concludeva il primo giorno di aprile, facendosi “beffe” del calendario nuovo. Altre spiegazioni fanno risalire l’origine del “pesce” al fatto che in aprile inizia anche la stagione della pesca e che spesso i primi pescatori che si avventuravano nei mari nei primi giorni tornavano a casa a mani vuote, scherniti dai concittadini e compaesani. La ricorrenza poi ha preso la spiegazione “istituzionale” nel mondo astrologico per quanto riguarda l’addio del Sole il primo giorno d’aprile dalla costellazione dei Pesci: per questo l’usanza di festeggiare in modo insolito che poi in tutto il mondo ha assunto connotazioni differenti nei vari paesi. Insomma, se volete fare uno scherzo oggi potete sfruttare diverse “spiegazioni” possibili, trollando come volete i vostri interlocutori e creando il “meta-pesce”, ovvero il pesce d’aprile nel pesce d’aprile.

