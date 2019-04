Rosy e Lorella, unione civile tra militari della Marina/ Abito bianco? No, la divisa!

La Spezia, prima unione civile tra due donne militari della Marina: Rosa Maria Mogavero e Lorella Cipro hanno coronato il loro sogno. Le due giovani, rispettivamente tenente di vascello comandante di una nave militare a La Spezia e un maresciallo di stanza a Taranto, ieri si sono unite civilmente nel Centro di Arte Moderna e Contemporanea: come riporta Repubblica, la Marina ha mandato il picchetto d’onore con un riconoscimento quindi formale dell’unione. Si tratta della prima unione civile in divisa tra due donne e Rosy e Lorella hanno optato per la divisa: nessun abito bianco e nessuna damigella, ma l’alta uniforme per convolare in unione civile. Una risposta simbolica al Congresso della famiglia? Un amore coronato tra sorrisi e abbracci con amici e parenti, con le parole del ministro Elisabetta Trenta che coronano il tutto.

ROSY E LORELLA, UNIONE CIVILE TRA DUE MILITARI DELLA MARINA

«Volevo rivolgere i miei più sinceri auguri a Lorella e Rosy – ho saputo che i vostri amici vi chiamano così – i nostri due marinai che il 31 marzo hanno celebrato la loro unione. Sono stata davvero felice di vedere le immagini del vostro giorno più bello, con le famiglie riunite e tanta gioia nei vostri sguardi. Lorella e Rosy sono l’esempio di una importante evoluzione culturale, nelle Forze Armate e nel nostro Paese», queste le parole del ministro M5s, che sembrano un messaggio indirizzato alla Lega, sostenitrice del Congresso svolto a Verona dal 29 al 31 marzo. Queste le parole del dem Marco Furfaro: «Rosa e Lorella, ragazze della Marina Militare ieri spose. La risposta più genuina e più bella a chi, nel 2019, prova ancora a discriminare le donne e gli amori degli altri. Auguri. Siete bellissime!». Infine, il tweet del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo: «Tanti auguri a Lorella e Rosa Maria, due ragazze della nostra Marina Militare che ieri si sono sposate a La Spezia. Buona vita insieme».





