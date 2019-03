STEFANO LEO, 27ENNE CONFESSA OMICIDIO/ Svolta su delitto dei Murazzi: trovata l’arma

Svolta nell’omicidio di Stefano Leo, il 34enne accoltellato a Torino il 23 febbraio nei pressi del lungo Po Machiaelli, nella zona dei Murazzi. Secondo quanto riportato dall’ansa, un 27enne italiano di origini marocchine si sarebbe costituito in Questura, dove avrebbe confessato il delitto, ed è stato fermato dagli inquirenti. Sarebbe stato dunque costui l’inafferrabile killer responsabile dell’omicidio del commesso del negozio K-Way ucciso con un fendente alla gola in pieno giorno, incurante dei tanti passanti, senza un apparente motivo. Come riportato da TgCom24, il giovane che si è costituito in Questura ha dei precedenti penali ed è stato interrogato dagli inquirenti alla presenza del suo difensore di fiducia dopo essere stato condotto dai militari dell’Arma presso gli uffici del Comando Provinciale di Via Valfrè.

STEFANO LEO, 27ENNE CONFESSA OMICIDIO

Resta pendente, sul caso di Stefano Leo, la domanda iniziale, quella che fin dall’inizio ha complicato non poco le indagini: qual è il movente che si cela dietro l’uccisione di questo giovane che secondo chi lo conosceva bene non aveva nemici. A questa domanda dovrà rispondere adesso il 27enne marocchino che ha confessato il delitto quest’oggi consegnandosi agli inquirenti, che in queste ore stanno proseguendo nei loro riscontri investigativi per risalire al movente del delitto e per trovare un riscontro rispetto al racconto dell’italo-marocchino. Non ci sarebbero dubbi, però, sulla veridicità del racconto dell’uomo: per intendersi, non si tratterebbe di un mitomane come quello che qualche settimana fa si era auto-accusato del delitto di Stefano Leo. Gli inquirenti, forse su indicazione dello stesso reo confesso, hanno trovato anche l’arma del delitto.

