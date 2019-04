Tenta di rapire bimba da passeggino: salvata dalla nonna/ Paura a Roma: donna in fuga

Una nonna di 68 anni, con la sola potenza e imponenza della voce è riuscita a mettere in fuga la donna che stava per rapire la bimba nipotina di 21 mesi dal passeggino, appena fuori dall’asilo in zona Repubblica a Roma. Paura (e tanta) in strada con la stessa nonna che è riuscita non solo ad allontanare la donna ma anche a denunciare il tutto poco dopo ai carabinieri. L’episodio è successo alle 8.30 questa mattina nel pieno centro della Capitale, poco prima dell’ingresso affollato in un asilo nido: la piccola nipotina era come ogni mattina accompagnata sul suo passeggino dalla nonna. Quando però stamane, davanti alla stazione della metro, una donna si è avvicinata loro la paura perché qualcosa potesse accadere è scattata eccome: la nonna mentre quella sconosciuta tentava di sfilarle la bimba dal passeggino ha urlato con tutta se stessa facendo desistere dall’intento criminale quella signora apparsa dal nulla fuori dalla metropolitana.

SI CERCA LA PRESUNTA RAPITRICE

La prontezza di riflessi, a questo punto, potrebbe aver evitato il peggio: due persone, sentite le urla della signora anziana, sono subito intervenute e hanno fatto scappare la donna quando ormai la bimba era in mano sua. I carabinieri della stazione Macao hanno chiesto alla nonna ancora impaurita se avesse un’idea della descrizione fisica di questa fantomatica tentata rapitrice: «Era alta e grossa» è riuscita a dire la 68enne romana accompagnata dal papà della bimba qualche ora più tardi alla stazione dell’Arma. Come spiega Roma Fanpage, i militari stanno visitando le immagini di videosorveglianza delle telecamere di Repubblica per provare a capire chi fosse la sconosciuta e quali reali intenzioni potesse avere. La donna tra l’altro dopo le prime urla della nonna ha continuato a sfilare la bimba dal passeggino ma solo l’insistenza di quell’allarme a così alta voce ha evitato il rapimento verso e proprio.

