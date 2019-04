Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Tria nessuna manovra correttiva (1 aprile 2019) 

Le ultime notizie ci portano a parlare del fatto che si esclude sicuramente una manovra correttiva il ministro dell’economia Giovanni Tria, pur riconoscendo che l’economia italiana è di fatto in stagnazione. Tria parla dal festival nazionale dell’economia civile di Firenze e sottolinea che la rescissione italiana è da inquadrarsi in una situazione internazionale. Per il responsabile della politica economica del governo Conte è la Germania ad aver fermato il traino dell’economia europea, i teutonici però riescono a mantenere una crescita attorno al punto percentuale cosa che al bel paese non riesce. Tria esclude inoltre una manovra correttiva, stante il fatto che comunque non si riuscirebbe a varare delle misure espansive.

Un vero e proprio rebus quello che gli investigatori della squadra mobile di Milano si sono ritrovati davanti. I poliziotti infatti allertati da una telefonata anonima hanno ritrovato il cadavere di una donna in un cassonetto dei rifiuti dato a fuoco. Il corpo di un età apparente di circa quaranta anni oltre ad essere bruciato era orrendamente mutilato, mancavano infatti testa, gambe e braccia. I poliziotti su disposizione della procura meneghina hanno iniziato a visionare le telecamere di sorveglianza della zona, allo stesso tempo dal cadavere saranno prelevati dei campioni di DNA. La procura ha inoltre diramato un comunicato nel quale si chiede ad eventuali testimoni di aiutare gli investigatori.

Si alzano i toni dello scontro tra gli alleati di Governo, Lega e Movimento Cinque Stelle. Oggi al leader del Carroccio Matteo Salvini ha risposto il sottosegretario grillino Spadafora. L’esponente del partito di Di Maio per la prima volta parla esplicitamente di eventuale crisi di governo, affermando che in questo caso la colpa sarebbe di Matteo Salvini e del suo modo, definito molto aggressivo di fare politica. A stretto giro di posta arriva la risposta di Matteo Salvini che parla di attacco senza precedenti verso la sua persona.

La corsa alla prossima Champions League si fa straordinariamente interessante dopo le ultime gare dopo la sosta per le nazionali. Inter, Milan e Roma escono tutte e tre con sconfitte davvero pesanti. Ne approfittano Napoli e Lazio che ora cercano di proporsi come pericolose outsider per la corsa all’Europa. La squadra che più ha stupito tutti in negativo è la Roma che esce con le ossa rotte dalla gara casalinga contro il Napoli, perdendo 4-1 dopo aver chiuso con il risultato di 1-1 il primo tempo. Bel successo anche dell’Atalanta che sotto al Tardini ha la forza nella ripresa di vincere una gara con sacrificio e grande voglia di mettersi in evidenza.



