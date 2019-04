Alena Seredova, foto sexy prima del bagno/ Fan a Buffon “come hai fatto a lasciarla?

Sono passati anni da quando Gigi Buffon e Alena Seredova si sono lsciati. Eppure, è bastata una foto pubblicata su Instagram dalla Seredova per far scatenare i fans che si sono scagliati contro l’ex portiere della Juventus, reo di aver lasciato una donna bellissima come lo è la sua ex moglie. Nello scatto in questione, Alena si mostra totalmente al naturale, coprendosi con le gambe e oe braccia prima di immergersi nella vasca da bagno per godersi il suo momento preferito e rilassasarsi a fine giornata. “Momento che aspetto tutto il giorno… Tuffarmi nella mia vasca”, scrive lei a commento della foto non immaginando che un momento intimo, ma così naturale, avrebbe riacceso i riflettori su di lei. Sotto la foto postata da Alena, infatti, i fans si sono letteralmente scatenati osannando la sua bellezza e condannando la scelta di Buffon.

ALENA SERDOVA SEXY SUI SOCIAL, FAN CONTRO BUFFON: “COME HAI FATTO A LASCIARLA?”

Passano gli anni, ma Alena Seredova resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. La sua è una bellezza naturale che migliora con il tempo che passa e che i fans notano grazie alle foto che condivide sui social. Quella scattata poco prima del bagno serale è diventata immediatamente virale anche per i commenti dei fans contro Buffon. “Come cavolo hai fatto a lasciarla, Gigi?“, si chiedono molti followers di Alena. Ma i commenti non si mitano a questo: “Che bella donna è Alena… Una donna senza tempo e di una bellezza sopraffina! Ma Gigi che abbaglio ha avuto?” – scrive ancora un utente e atri aggiungono – “Ti ho sempre ritenuto una gran donna Alena. Preferisco te alla D’Amico”, “Buffon non capisce un tubo”. E ancora: “Guarda che donna che si è lasciato sfuggire Buffon”, “Posso dire che a Buffon gli scappano sempre i trofei più belli”.





