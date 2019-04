Alex Belli/ Mette da parte Mila Suarez con Brooke di Beautiful: ritorno al cinema

Alex Belli, l’attore noto al grande pubblico per il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine, è stato oggi ospite del programma Pomeriggio 5 in occasione dell’uscita di un film per il grande schermo che lo vedrà protagonista. La pellicola si intitola “Dagli occhi dell’amore”, da domani 11 aprile al cinema, e vedrà tra gli altri protagonisti anche Katherine Kelly Lang (l’indimenticata Brooke di Beautiful, per intenderci) ed un altro bellissimo nostrano, Andrea Montovoli, oltre alla giovane Maria Guerriero. Per una volta, dunque, Alex Belli è tornato nel salotto di Barbara d’Urso non per parlare di gossip (per quello ci sarà spazio nel corso della nuova edizione del Grande Fratello 16, che vede tra i concorrenti la sua ex Mila Suarez) ma per presentare proprio insieme ad un’altra protagonista l’atteso lungometraggio diretto da Adelmo Togliani. Belli interpreterà il ricco ed affascinante Daniel che farà perdere la testa a Denise (Maria Guerriero), principale ballerina del locale “Star Club”, la quale lascerà tutto per lui. Eppure, un evento cambierà il corso delle cose ed anche il ruolo dei componenti della vita della giovane ballerina.

ALEX BELLI, RITORNO SUL GRANDE SCHERMO

Alex Belli è apparso particolarmente emozionato nel salotto di Pomeriggio 5, in occasione del film “Dagli occhi dell’amore”, sua terza prova sul grande schermo. A precederlo erano state le pellicole “Un’insolita vendemmia” nel 2013, film di Daniele Carnacina e “The Broken Key” (2017), diretto da Louis Nero. Lo stesso Belli aveva tuttavia avuto modo di conoscere già in passato Maria Guerriero e Katherine Kelly Lang in occasione del cortometraggio “Ciao Nina”, nel 2017 e che vide sempre alla regia Adelmo Togliani, incentrato del delicato tema del femminicidio. In merito alla sua vita privata, dopo la fine burrascosa della sua storia con Mila Suarez (e prima ancora del matrimonio Katarina Raniakova), ora Alex sembra aver ritrovato il sorriso in coppia con Delia Duran, la donna per la quale avrebbe lasciato la Suarez. Con ogni probabilità, Belli sarà uno dei protagonisti dei confronti più attesi nel corso dei lunedì in compagnia del Grande Fratello, poichè per Mila la ferita sembra essere ancora per nulla rimarginata.

