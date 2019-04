Emanuela Orlandi, Vaticano apre inchiesta interna/ Il fratello “una svolta storica”

Questa volta si può dire che la svolta c’è sul caso Emanuela Orlandi: niente annunci “choc” su presunte ossa ritrovate all’interno di cimiteri teutonici in Vaticano (come troppo mediaticamente era stato pompato pochi mesi fa dai giornali, ndr) ma una semplice – ma definitiva – inchiesta interna che la Santa Sede ha avviato sul caso della ragazza 15enne scomparsa nulla a Roma il 22 giugno 1983. Per la figlia del commesso della Prefettura Vaticana il mistero resta intatto da oltre trent’anni con le notizie o presunti scoop che purtroppo vengono ciclicamente rilanciati: quanto però avvenuto oggi potrebbe preannunciare qualche novità nei prossimi mesi, qualora l’indagine della Santa Sede arrivi a scoperchiare una verità sepolta ormai da troppo tempo. «Il Vaticano ha deciso di aprire una indagine interna sulla vicenda di Emanuela Orlandi», è l’annuncio fatto questa mattina dall’avvocato difensore della famiglia, Laura Sgrò, aggiungendo «Stiamo seguendo gli sviluppi delle indagini delle Autorità vaticane auspicando in una piena collaborazione, proseguendo comunque nelle nostra attività di indagini difensive». Gli accertamenti sarebbero comunque legati alle verifiche su una tomba del cimitero tedesco che a febbraio avevano escluso la possibilità scientifica che le ossa ritrovate fossero quelle della ragazzina romana.

IL FRATELLO PIETRO ORLANDI “SVOLTA STORICA”

«Dopo 35 anni il Vaticano finalmente indaga ufficialmente sulla scomparsa di mia sorella. Speriamo che sia arrivato finalmente il momento per giungere alla verità e dare giustizia a Emanuela» è il primo commento fatto da Pietro Orlandi, fratello della ragazza sparita nel nulla nel 1983. Ad autorizzare l’apertura delle indagini è stata negli scorsi giorni la Segreteria di Stato dopo che una lettera anonima nei passati mesi aveva messo in allerta le indagini sul cimitero interno al Vaticano: in particolare, stando ad alcune ricostruzioni tutte ancora da confermare, sarebbero diverse le persone che depongono dei fiori su un tomba in particolare (quella indicata dalla stessa lettera anonima ”cercate dove indica l’angelo”) proprio perché si pensa sia seppellita lì Emanuela Orlandi. «È una svolta storica» continua Pietro Orlandi, con il Vaticano disposto ad indagare seriamente sul caso come confermato dallo stesso Portavoce della Sala Stampa Alessandro Gisotti «Le richieste rivolte verranno studiate».

