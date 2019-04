Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, 10 aprile: numeri vincenti (conc 215/2019)

Ricomincia la caccia ai numeri vincenti del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto che, come da tradizione, torna anche questa settimana nella consueta giornata di mercoledì 10 aprile. La nuova estrazione potrebbe finalmente contemplare la tanto attesa combinazione vincente, assente anche nel corso dell’ultimo appuntamento con la fortuna. Per scoprire quale sarà la nuova sestina estratta e che potrebbe contenere una ricchissima vincita, occorrerà però attendere ancora qualche ora. I concorrenti appassionati del concorso continuano ad essere numerosi ed in ciascuno di loro cresce la voglia di centrare i sei numeri utili per riuscire a portarsi a casa un montepremi niente male. Se è vero che la fortuna continuerà a premiare solo i più audaci e chi persevera, allora stasera potrebbe essere l’occasione giusta per brindare al fatidico “6” che latita ormai da diverse settimane. Dodici, come sempre, i numeri a disposizione, dei quali occorrerà indovinarne la metà. Il costo della giocata sarà pari a 5 euro e l’intero montepremi sarà distribuito nell’unica estrazione di stasera. Se ancora non avete giocato i vostri numeri preferiti, avrete ancora un po’ di tempo per tentare la sorte e sperare di poter essere baciati stasera dalla Dea Bendata… perchè non tentare?

LE ULTIME CURIOSITÀ

Gli appassionati del Lotto e del SuperEnalotto, avranno una nuova occasione per vincere grazie al concorso speciale SiVinceTutto, che torna anche stasera, mercoledì 10 aprile, con la nuova estrazione, in vista del concorso numero 215. Mancano poche ore, ma anche stasera saranno in migliaia i concorrenti che terranno le dita incrociate fino al fatidico momento dell’estrazione dei sei numeri che comporranno la nuova combinazione vincente. La scorsa settimana nessuno però è riuscito ad esultare con il “6” e a portarsi a casa la maggiore vincita della serata, che è stata così distribuita tra i restanti cinque premi messi in palio. E così, il maggior gruzzoletto pari a 1.564 euro è andato nelle tasche di ben sei fortunati. In 188, centrando il “4” hanno guadagnato solo 120 euro, mentre le vincite con punti “3” e “2” sono state quelle di consolazione: poco più di 45 euro sono andati agli oltre 2200 concorrenti, mentre 11 euro tondi agli oltre 13mila appassionati che, siamo certi, avranno ottenuto la giusta carica per rimettersi in gioco anche stasera. A loro in particolare il nostro più grande “in bocca al lupo”!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



