Gianni Genna, morto nelle campagne di Marsala/ Chi l’ha ucciso? Si indaga

Come è morto Gianni Genna? Il 27enne ex marmista è stato trovato morto negli scorsi giorni nelle campagne di Marsala, in provincia di Trapani (in Sicilia). Il ragazzo è stato avvistato per l’ultima volta da amici sabato sera, 6 aprile 2019: il gruppo era in giro per locali quando la vittima si è divisa dal resto, ed è stata poi ritrovato senza vita, con alcune ecchimosi sul corpo he fanno pensare ad un omicidio. In paese, come riferiscono a La Vita in Diretta, tutti parlano bene di Gianni, anche se lo stesso aveva vissuto un periodo di depressione dopo un incidente in cui era morto un ragazzo. Tanti gli aspetti ancora da chiarire, a cominciare dal luogo del ritrovamento del cadavere, un posto che la polizia aveva già ispezionato: «Come è possibile – si domanda l’inviato del programma Rai – che questi luoghi non abbiano dato esito positivo mentre si cercava il corpo?». Distrutti ovviamente i famigliari, a cominciare dal fratello di Gianni: «Io e mio fratello ci amavano troppo, spero che da lassù mi guardi e mi protegga. Mai avrei pensato ad una cosa del genere, era un ragazzo che si faceva amare».

GIANNI GENNA, MORTO NELLA CAMPAGNE DI MARSALA

I ragazzi che erano con Gianni prima della sua scomparsa e del conseguente decesso, hanno raccontato agli inquirenti di essersi divisi, ma il padre pensa che qualcosa sia successo in un locale frequentato dal gruppo durante la serata della morte del figlio: «Me l’hanno ucciso a calci e pugni – dice il papà in lacrime a La Vita in Diretta – ho parlato con il medico legale, mio figlio non se lo meritava. Gli hanno messo sicuramente qualcosa nel bicchiere». Intervistato anche un amico di famiglia, che ha spiegato: «Era un ragazzo con uno spirito bellissimo, disponibile con gli amici, un grande lavoratore, io non posso fare altro che stare vicino ai famigliari, un dolore indescrivibile». Un probabile omicidio, quello di Gianni Genna, che giunge a poche settimane da un altro assassinio, quello di Nicoletta Indelicato di 26 anni, ammazzata dagli amici sempre nelle campagne marsalesi.

