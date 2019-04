Luigi Celentano, scomparso 2 anni fa da Vico Equense/ Il mistero di Giggino wi-fi

Dove è finito Luigi Celentano, detto Giggino wi-fi? Questo giovane ragazzo di 18 anni è scomparso da Vico Equense, in provincia di Salerno (Campania), nella notte del 12 febbraio del 2017, più di due anni fa. Da quel giorno nessuno lo ha più visto ne sentito. Cosa gli è successo? Una domanda che si sta ponendo da tempo la trasmissione di Rai Tre, “Chi l’ha Visto?”, che anche oggi è tornata ad occuparsi di questo mistero durante la striscia mattiniera. A parlare è stato il padre Giovanni, un uomo estroso, un artista e cantante, che parla così all’inviata del programma di Rai Tre: «E’ un labirinto senza via d’uscita – spiega – è un mistero, è troppo complesso. Ho mal di testa e mal di cuore – aggiunge – devo distrarmi perché se no muoio. Lui era un pappagallino, tutte le canzoni che io scrivevo le memorizzava e le cantava. Ho l’animo dentro di “jo roccketto” (il suo nome d’arte ndr) altrimenti mi sarei già ammazzato…». Disperato il padre, che non sa darsi una spiegazione su quanto accaduto, mentre la madre, Fulvia (i due sono separati), appare più lucida nel suo racconto: «Quel giorno venne da me e mi disse: “Sono sotto minaccia, non so dove andrò cosa farò, ma me ne devo andare”. Io gli dissi: “Ti rendi conto che se te ne vai via così muori? Lui mi ha risposto “Se non mi muovo da qui muoio sicuramente, invece se mi sposto posso farcela”».

LUIGI CELENTANO, SCOMPARSO 2 ANNI FA DA VICO EQUENSE/

Luigi sognava le grandi città, la bella vita, lontano da quei bulli che spesso e volentieri lo avevano aggredito e preso in giro per il suo aspetto fisico un po’ eccentrico, lui che era biondo ossigenato con le lenti a contatto azzurre, sempre pettinato e vestito moderno, sempre alla ricerca di un wi-fi gratis (da qui il soprannome Giggino wi-fi). L’ultimo avvistamento è stato fatto nella notte del 12 febbraio di due anni fa in quel di Vico Equense. Quella sera Giggino andò dallo zio, gli confessò la sua volontà di scappare, per poi fuggire a sua volta dalla casa del parente, senza che questi riuscìsse a trattenerlo. Quindi, mentre vagava per il paese, venne fermato da una pattuglia dei carabinieri, a cui però non chiese aiuto: perché non disse ai militari che era in pericolo? Del caso se ne parlerà questa sera durante la puntata di “Chi l’ha Visto?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA