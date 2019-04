Palermo, 17enne disabile stuprata in garage/ Orrore video abusi: 2 minori arrestati

Una orrenda storia che da Palermo giunge alle cronache nazionali per l’arresto avvenuto nelle scorse ore di due minorenni (un 17enne e un 18enne appena compiuti, ma minore all’epoca dei fatti) accusati degli abusi ad una loro coetanea disabile in un garage: la 17enne è stata stuprata in un parcheggio sotterraneo nel centro di Palermo, raccontano gli inquirenti dopo aver eseguito l’arresto (e dopo aver mandato gli altri due complici, minorenni entrambi, in una comunità di recupero). Risale tutto allo scorso dicembre quando i 4 accusati di violenza sessuale di gruppo hanno incontrato, circuito e poi trascinato nel garage la ragazzina approfittando delle sue «condizioni di inferiorità psichica e fisica» (come spiega la polizia nell’ordinanza d’arresto). Uno stupro indegno e orrendo di cui i 4 minorenni all’epoca hanno tentato di nascondere fino a che non sono stati “incastrati” dai video delle telecamere interne del parcheggio in pieno centro del capoluogo siciliano.

I VIDEO DELLE TELECAMERE SVELANO L’ORRORE DEGLI ABUSI

3 degli indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio ed uno di loro addirittura anche per lesioni personali; infine, 2 sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti. Ora però i 4 sono accusati della grave violenza carnale di gruppo con l’aggravante della disabilità della ragazza vittima dell’orrore nel buio del garage sotterraneo. La polizia oggi ha eseguito l’ordinanza del Gip del Tribunale per i Minorenni, Federico Cimò approfittando delle indagini sulle immagini nel parcheggio fondamentali per giungere alla verità: in quei video infatti è stato possibile ottenere dei frame importanti che documentano nel dettaglio quanto avvenuto prima, durante e dopo lo stupro di gruppo. «Si è proceduto quindi all’acquisizione dei tabulati del telefono della ragazza e dell’unico soggetto a lei noto del gruppo degli aggressori. Con un lavoro certosino di analisi si è riusciti ad identificare i 4 destinatari della misura», conclude la polizia di Palermo.

