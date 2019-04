ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: Def, guerra su flat tax (10 aprile 2019) 

Ratifica della flat tax all’interno del documento di economia e finanze, approvato dal consiglio dei ministri di ieri, anche se il pre vertice è stato disertato dai due contendenti principali: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. I due però per tutto il giorno si sono pizzicati tramite le agenzie di stampa, con il grillino che si dice a favore solo di una diminuzione di tassazione per il ceto medio e il leghista che chiede il rispetto degli accordi. La nuova tassazione trova però la netta discordia dei sindacati che si dicono contrari a qualsiasi provvedimento. Nella polemica interviene anche il segretario del PD Zingaretti che parla di solita farsa pre elettorale.

Ultime notizie incidente A1, sei giovani studenti francesi feriti

Pauroso, ma per fortuna senza vittime, incidente stradale ieri mattina sull’autostrada A1. Lo scontro è avvenuto attorno alle 13.00 qualche chilometro prima dell’uscita di Zagarolo. Un tir ha tamponato violentemente un pulmino di studenti che a sua volta si è ribaltato impattando violentemente su un altro mezzo. Solo per pura fortuna sul pulmino, con a bordo studenti transalpini, non si sono registrate vittime. Alla fine i feriti sono solamente sei, il più grave risulta essere l’accompagnatore degli studenti, che dalle prime indiscrezioni ha riportato la frattura di tibia e perone. L’autostrada è rimasta chiusa per un paio di ore, nel pomeriggio la situazione si è normalizzata.

Ultime notizie FMI, economia italiana vista come un rischio globale

Non ci hanno pensato due volte gli economisti del Fondo Monetario Internazionale: ieri nel consueto report hanno di fatto azzerato le previsioni di crescita del nostro paese. Per i contabili del FMI l’economia tricolore nell’anno corrente crescerà di un misero decimale (lo 0.1%). Ma non sono questi i rischi individuati dagli esperti americani: resta infatti alta l’incertezza politica che, legata agli spread sempre alti, porta ad additare la nostra economia come un rischio per l’intero pianeta. L’FMI conferma la crescita per il 2020, crescita che comunque si fermerà sotto il punto percentuale, e invita il governo italiano a prendere provvedimenti per stimolare una ripartenza dell’economia che nei numeri non c’e’ mai stata.

Ultime notizie Napoli, agguato di fronte a una scuola

Non hanno avuto nessuna paura di ferire i bambini o i genitori i killer che ieri all’entrata della scuola hanno ucciso un uomo nel popoloso quartiere napoletano del rione Sanità. A cadere sotto le pallottole Luigi Mignano di 57 anni, ferito il figlio Pasquale che di anni ne ha invece 32. Fortunatamente illeso il nipote del Mignano, il piccolo di soli quattro anni è fuggito dentro il plesso scolastico e oltre la comprensibile pausa non ha riportato danni fisici. I killer hanno agito quando i Mignano erano dentro l’auto, numerosi i fori dei proiettili sull’automezzo. Dai primi riscontri l’obiettivo sarebbe proprio Pasquale Mignano, su di lui pendono diversi precedenti penali per reati legati alle sostanze stupefacenti, minacce ed estorsione.



