Veronica Costantini, morta per encefalite: 4 medici indagati/ “Bastava una cura”

Si continua ad indagare sulla morte di Veronica Costantini, la mamma di 32 anni di Montesilvano, morta presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara. In base alle indiscrezioni emerse, pare che la donna, madre di due bambine, sia morta per una diagnosi sbagliata, un’encefalite da herpes non diagnosticata. La Vita in Diretta è tornata ad occuparsi di questo caso di cronaca, ricordando che vi sono 4 medici al momento sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. «Veronica aveva un’encefalite – le parole dell’avvocato – che è stata valutata malissimo. I medici del pronto soccorso non ci hanno capito nulla, nonostante i sintomi fossero evidenti: l’hanno infatti inizialmente trattata come una pazienta psichiatrica e quindi ricoverata nell’apposito reparto. Si sarebbe potuta curare con una semplicissima terapia». Ai microfoni del programma di Rai Uno anche due medici della stessa struttura ospedaliera: «Come ospedale – le parole di un dottore responsabile – abbiamo subito attivato una commissione per un’indagine interna, ma dobbiamo aspettare che si concluda la vicenda giudiziaria».

VERONICA COSTANTINI MORTA PER UN’ENCEFALITE DA

«Nel momento in cui ci si è resi conto che era andata in arresto cardiaco – prosegue il dottore – ci si è attivati per le manovre di emergenza, è arrivato il rianimatore ed è poi stata trasferita in rianimazione. Noi comprendiamo lo strazio della famiglia – aggiunge e conclude – ma dobbiamo badare sostanzialmente alla concretezza del fatto scientifico, ci rimettiamo quindi alle conclusioni delle indagini, il quesito è il seguente: era a una morte evitabile oppure no? Aspettiamo gli esiti». La mamma di Veronica ha raccontato di come quella donna fin dal primo mattino mostrava segni di dolore, era in stato confusionale, sofferente, quindi ha svelato come ha spiegato alle nipoti che la loro mamma era deceduta: «Ho detto loro che il Signore aveva bisogno di una Mary Poppins per insegnare ai bambini del paradiso».

