VERSO LAMIERA 2019/ Crippa: l’arte di curvare i tubi entra nella Smart Factory

Dal 1948, la famiglia Crippa (oggi presente in azienda con la terza generazione) e l’azienda si occupano della progettazione, sviluppo e commercializzazione di macchine e sistemi per la lavorazione dei tubi metallici.

“l processi di curvatura e deformazione dei tubi sono costituiti da diverse operazioni che richiedono sempre più l’integrazione di tecnologie e competenze complesse e trasversali”, dice al Sussidiario.net, Antonio Crippa, executive vicepresident di Crippa Spa (nella foto).

L’obiettivo di Crippa è supportare il cliente nella selezione e integrazione delle migliori tecnologie disponibili per la creazione di soluzioni altamente personalizzate. “Oltre alle nostre curvatubi, in grado di processare tubi fino a 225 mm di diametro e alle nostre poliedriche sagomatubi, siamo in grado di integrare robot, lavorazioni speciali, sistemi ottici di misura e visione, nonché dispositivi automatici di carico, scarico e movimentazione, il tutto integrabile nei moderni sistemi di produzione Smart Factory”.

Come vede il mercato italiano?

Il mercato italiano è un mercato attento alla qualità e all’innovazione. I nostri clienti sono eccellenze nei loro ambiti di produzione e decidono di affidarsi a un partner in grado di dare forma ai loro progetti con soluzioni tecnologiche all’avanguardia

Settori di sbocco più vivaci e di interesse per voi?

Le nostre macchine sono utilizzate in moltissimi settori. Se tradizionalmente il nostro main business è rappresentato dall’industria automobilistica, negli anni abbiamo conquistato diversi mercati come quello aerospaziale, quello navale, l’arredamento e il design, il condizionamento e il riscaldamento, ma non solo.

I provvedimenti del piano Industria 4.0 come hanno impattato sul vostro business e quanto li reputate importanti per gli investimenti futuri?

I provvedimenti del piano Industria 4.0 hanno dato nuova linfa al mercato italiano. Crippa offre diverse soluzioni dedicate all’Industria 4.0, e propone piattaforme per la raccolta dei dati provenienti dalle nostre macchine, permettendo una visione globale riguardo a numerosi parametri di importanza strategica, monitorabili in tempo reale e in qualsiasi momento tramite PC, Tablet o Smartphone, che a nostro avviso saranno sempre più utilizzati negli ambienti produttivi.

Cosa esporrete e cosa vi aspettate da LAMIERA 2019?

Torniamo a Lamiera dopo alcuni anni in cui abbiamo scelto strade di comunicazione diverse. Ci aspettiamo di incontrare nuovi potenziali clienti e di rinnovare la nostra partnership con quelli acquisiti. A tal proposito saremo presenti in fiera con alcune importanti novità di prodotto presentate in anteprima sul mercato italiano sia in ambito di curvatura che di deformazione del tubo.





