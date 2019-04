Violenta bimba di 3 anni: arrestato 22enne/ Brescia, nigeriano ospite dei familiari

Storia di orrore a Brescia, dove una bambina di appena tre anni è stata vittima di violenze sessuali. Un uomo di 22 anni nigeriano ed irregolare sul territorio italiano, è finito in manette con la gravissima accusa di aver abusato della piccola. A denunciare l’accaduto, riportato oggi da Corriere.it, è stato il padre della vittima. Lo scorso sabato, i carabinieri di Brescia hanno così provveduto a emettere un fermo di indiziato di delitto a carico del giovane nigeriano ospite in casa della famiglia della vittima. Fermo sopraggiunto dopo la telefonata da parte del padre della bambina che, allarmato, aveva riferito quanto accaduto nell’abitazione in sua assenza. Il 22enne, infatti, aveva avuto modo di trascorrere del tempo da solo con la bimba che, dopo poche ore, aveva riferito dolori e perdite ematiche dai genitali. Quindi era stato immediato l’intervento dei Carabinieri che avevano provveduto a trasportare la piccola al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia per tutti i controlli del caso. Gli accertamenti eseguiti al pronto soccorso pediatrico avrebbero confermato la violenza subita dalla bambina di tre anni. Il fermo del 22enne nigeriano,. intanto, è già stato convalidato ed è stata disposta la custodia caupedtelare in carcere. L’uomo, come spiega Il Giorno, sarebbe un amico del cugino del padre della vittima.

VIOLENTA BIMBA DI 3 ANNI: ARRESTATO PRESUNTO PEDOFILO NIGERIANO

Secondo una prima ricostruzione, da circa due mesi un familiare della bimba di 3 anni vittima di violenza era ospite in casa della piccola ed avrebbe invitato un suo connazionale per trascorrere il pomeriggio e la sera. Durante la sua permanenza in casa, tuttavia, quest’ultimo aveva avuto modo di trascorrere del tempo da solo con la bambina. Il madre però avrebbe udito un urlo da parte della figlioletta che l’avrebbe vista in lacrime ed avrebbe deciso di portarla in un’altra stanza. Poche ore dopo, quando la mamma come di consueto l’ha condotta in bagno prima di portarla a letto, è avvenuta la sconcertante scoperta: la bimba avrebbe riferito del dolore durante la minzione e la madre, dopo un controllo, si sarebbe accorta della perdita di sangue. Dopo la denuncia sono state avviate le ricerche del 22enne trovato in un comune della Franciacorta, in casa della sorella, ubriaco. Avrebbe tentato di opporre resistenza ai militari prima di essere condotto in caserma. Alla luce della gravità di indizi a suo carico, l’uomo è stato fermato ed arrestato ed attualmente si trova detenuto nel carcere “Nerio Fischione” di Brescia.

