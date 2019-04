Roma, auto giù dal viadotto della Magliana/ 47enne in gravi condizioni

Un grave incidente è avvenuto nelle scorse ore a Roma. Sul viadotto della Magliana, quando erano passate da poco le 4 della notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile, un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo, sfondando il guard-rail e finendo di sotto, schiantandosi su un centro sportivo. Alla guida della propria auto, una Lancia modello Y, vi era un uomo di 47 anni, che al momento versa in gravi condizioni. Non è ben chiaro se i soccorsi siano arrivati pochi minuti dopo lo schianto o meno, visto che l’incidente è avvenuto in piena notte e in una zona non troppo abitata, fatto sta che l’automobilista è stato trasporto presso l’ospedale San Camillo in codice rosso. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto con appositi rilievi, e sono varie al momento le ipotesi prese in considerazione: un colpo di sonno, anche se l’orario non è proprio quello classico, una distrazione, magari per colpa dello smartphone, uno stato psichico alterato da alcool e droga, o infine, l’alta velocità, che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al guidatore.

ROMA, AUTO GIÙ DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

L’incidente, come riferisce Fanpage, sarebbe avvenuto all’altezza del Parco Rosati, e dopo aver sfondato il guardrail la piccola utilitaria italiana sarebbe finita all’interno dello Sporting Club Eur. L’episodio ha provocato enormi ripercussioni sulla viabilità, visto che le operazioni di soccorso, ma soprattutto i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, si sono protratte per diverse ore, e stamane attorno alle ore 7:00, l’account Twitter “Luceverde Roma” segnalava code all’altezza di via della Maglia in direzione di Fiumicino. L’ultimo aggiornamento, pubblicato circa un’ora fa, è il seguente: «Autos. Roma – Fiumicino LUNGHE CODE tra Nuova Fiera di Roma e Viadotto della Magliana > Eur». L’incidente di questa notte segue quello avvenuto nella giornata di ieri sempre a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, uno scontro fra un’automobile e un tir che ha provocato numerosi feriti.

