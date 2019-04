Agguato a Milano, sparatoria a Porta Romana/ Colpito alla testa un 46enne in auto

Agguato è avvenuto questa mattina in centro a Milano. Nella zona di Porta Romana, attorno alle ore 8:00 di oggi, venerdì 12 aprile, un uomo è stato raggiunto da una serie di colpi d’arma da fuoco mentre era a bordo della sua auto. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte dall’edizione online del Corriere della Sera, avrebbe 46 anni, e verserebbe in gravissime condizioni. L’uomo era fermo al semaforo di via Cadore, nel traffico cittadino, sulla sua Ford Focus station wagon, e si stava dirigendo in piazzale Libia, quando due persone a bordo di uno scooter/moto, casco in testa, gli si sono affiancate ed hanno iniziato a sparare. In base alle testimonianze emerse, i due malviventi avrebbero scaricato sul malcapitato almeno sei colpi d’arma da fuoco, e uno (forse due) di questi avrebbe centrato alla testa la vittima. Immediatamente sono partite le chiamate ai soccorsi, anche perché la strada era gremita al momento dell’agguato, e sul posto si sono recati gli uomini del 118, l’automedica, nonché le forze dell’ordine.

MILANO, AGGUATO A PORTA ROMANA

E’ logico pensare che si sia trattato di un vero e proprio agguato, e chi ha sparato, tenendo conto della dinamica, aveva l’intenzione di uccidere il 40enne. Gli investigatori starebbero quindi battendo la pista dell’omicidio volontario, e avrebbero già fatto scattare le indagini. Le prime mosse saranno ascoltare gli altri automobilisti e passanti che hanno assistito alla terribile scena, nonché acquisire i filmati delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona. I due avrebbero sparato all’indirizzo della vittima da una distanza molto ravvicinata, infrangendo il finestrino della vettura dal lato guidatore. A sparare dovrebbe essere stato, con grande probabilità, il passeggero a bordo dello scooter, che in un brevissimo lasso di tempo ha estratto la pistola e ha poi fatto fuoco. Dopo un primo intervento sul posto l’uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico di Milano e le sue condizioni, ripetiamo, sono disperate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA