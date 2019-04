Eurojackpot/ Estrazione oggi 12 aprile 2019: i numeri vincenti (concorso n 15/2019)

È il giorno di Eurojackpot: oggi è in programma la nuova estrazione del gioco che mette l’Italia in sfida con il resto d’Europa. Il Belpaese si prepara ad una serata da vivere alla grande, visto che venerdì scorso è rinato. Nel concorso del 5 aprile infatti siamo tornati in grande forma: c’è stato un 5+0 da oltre 90mila euro. La primavera è cominciata davvero, ma non si risveglia solo la natura, bensì pure l’Italia. Ma Pasqua non è ancora arrivata, quindi c’è tempo per anticipare altre sorprese. E magari ci sarà qualche altra città a festeggiare, dopo Lucca. Qui è stato infatti realizzato il 5+0 con una schedina 5 pannelli. Il fortunato vincitore quindi ha indovinato tutta la cinquina della combinazione estratta, ma nessuno dei due Euronumeri. Se si punta ai 39 milioni di euro in palio oggi, bisognerà fare meglio e indovinare quindi tutti i numeri vincenti di Eurojackpot, con la consapevolezza però che ci sono 12 categorie di vincita.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Le strade per vincere sono diverse con Eurojackpot. Ben 12, come le categorie. E l’Italia ha di nuovo il fiato sospeso in attesa della nuova estrazione, sperando si riveli altrettanto spettacolare. La risposta degli altri Paesi in gioco venerdì scorso non si è fatta attendere, infatti sono fiorite altre vincite un po’ in tutta Europa. Ci sono stati altri 5+0: la medaglia di bronzo è andata anche a Norvegia, Germania, Danimarca e Finlandia. Invece quella d’argento a Norvegia e Ungheria che si sono aggiudicate un bottino da 893mila euro circa. Nessun vincitore per il 5+2, che resta inespugnato. E quindi il montepremi cresce e la corsa a Eurojackpot si accende. Per il concorso di oggi ci sono infatti ben 39 milioni di euro in ballo. Chi vuole tentare la fortuna per la prima volta, sappia che giocare è molto semplice: bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. Lo si può fare in ricevitoria, online o dall’app ufficiale di Eurojackpot.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

