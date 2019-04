Nadia Toffa: “Sorrido nonostante le avversità”/ La foto su Instagram scatena i fan

Nadia Toffa non perde mai il sorriso. La conduttrice de Le Iene, come molti sanno, sta combattendo la più difficile delle sue battaglie: quella contro il cancro. Una battaglia che però non le toglie la solarità e la voglia di essere felice, giorno dopo giorno, nonostante non manchino momenti davvero difficili. La conduttrice televisiva poche ore fa è tornata a scrivere un messaggio sul suo profilo Instagram, dove con gioia comunica con i suoi tanti follower. La Toffa (ultimamente nella bufera) ha anche postato una foto, raccontando di una giornata particolarmente difficile. “Buongiorno! Sono sveglia da un bel pezzo (penso anche voi!) ma sappiate che siete il mio primo pensiero. – esordisce la Toffa, che aggiunge – si sorride come ogni mattina nonostante le avversità.”

NADIA TOFFA E IL SOSTEGNO DEI FAN

Nadia Toffa sta vivendo giorni molto complicati. Le chemio continuano e i segni sul suo corpo sono evidenti. Ma non per questo la “Iena” perde il sorriso. Anzi, incoraggia chi, come lei, sta combattendo questa dura battaglia: “Forza amici miei carissimi. Siete speciali e vi meritate il meglio. Arriverà! Non abbiate fretta. Vi voglio bene e viva la vita sempre.” E non mancano i commenti dei suoi tantissimi follower che da sempre la sostengono: “Sei una forza! Ti ammiro e ti prendo ad esempio per il tuo carattere. Buona giornata”; e ancora “Grazie Nadia perché ogni giorno mi fai apprezzare la vita anche nella sua semplicità.”; “Ognuno ha la sua battaglia…….basta trovare la forza e il coraggio! Buona giornata a te ”





