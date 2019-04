Rossella Corazzin, la verità del mostro del Circeo/ Archiviazione? Decisione rinviata

È stata rinviata l’udienza per l’omicidio e occultamento di cadavere di Rossella Corazzin. Lo rivela “Chi l’ha visto”, spiegando che la decisione è stata presa per “problemi di notifica”: si terrà il prossimo 5 luglio. La Procura aveva chiesto l’archiviazione di questo procedimento, non ritenendo attendibile Izzo, ma la famiglia di Rossella si è opposta, quindi quella di oggi poteva essere una giornata importante, perché dovevano essere ascoltati gli avvocati e il giudice doveva stabilire se rinviare a giudizio le persone citate o archiviare definitivamente il caso. Le indagini potrebbero appurare se il mostro del Circeo ha detto la verità e che ruolo hanno avuto le persone coinvolte. Angelo Izzo ha raccontato che la 17enne friulana sarebbe stata avvicinata da alcuni suoi amici, a bordo di una Land Rover, e rapita. In una casa sul lago Trasimeno, di proprietà della famiglia di Francesco Narducci – medico morto nel 1985 e coinvolto nell’indagine sui delitto del mostro di Firenze – si sarebbero poi consumate le violenze.

ROSSELLA CORAZZIN, LA VERITÀ DEL MOSTRO DEL CIRCEO

Angelo Izzo ha raccontato che erano una dozzina al rituale di morte, tutti vestiti con una lunga tunica bianca con una rosa rossa ricamata. Drogata e priva di sensi, Rossella Corazzin sarebbe stata “sacrificata”. Non ha risparmiato dettagli cruenti sulle violenze subite dalla ragazzina, reclusa per alcuni giorni prima di essere uccisa. Ma Angelo Izzo ha ribadito di non aver mai assistito alla morte di Rossella Corazzin, perché altri del gruppo la spostarono in un’altra stanza. «Un paio di anni fa ho preso la decisione di dare un taglio netto con il mio passato. In particolare, ho inteso parlare di qualcosa di cui avevo già parlato ma con alcune reticenze». Si tratta di un’altra dichiarazione da prendere con le pinze, ma lo stesso avvocato di Izzo, l’avvocato Rolando Iorio, aveva chiesto nei mesi scorsi che si indagasse perché gli inquirenti avevano trovato i primi riscontri alle dichiarazioni dell’assistito. Intervenuto a “Chi l’ha visto” ha spiegato: «Ne parla da tempo, le versioni sono coerenti e ricche di particolari. Vuole anche essere messo alla prova anche con un riscontro sul posto, dove può indicare posti, luoghi e situazioni dove si sarebbe verificato questo tremendo episodio. Un mese fa è stato prosciolto per un’accusa di calunnia, quindi mi sembra esagerato definirlo “bugiardo”».

PARLA IL LEGALE DI ANGELO IZZO

Il legale di Angelo Izzo a “Chi l’ha visto” ha spiegato perché il suo assistito si è deciso a parlare: «Lui non ha alcun interesse in questa storia, sa che non può ottenere alcun beneficio. Non mi ha mai parlato di pentimento, ma sente il bisogno di raccontare queste storie anche per rispetto alla famiglia che non sa cosa è accaduto a Rossella Corazzin». Il nome di Rossella Corazzin è tornato alla ribalta delle cronache per le recenti rivelazioni su alcune dichiarazioni fatte dal mostro del Circeo nel corso di un interrogatorio. Angelo Izzo è in carcere perché condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Maria Carmela e Valentina Maiorano, rispettivamente moglie e figlia di un suo compagno di cella. Le uccise mentre godeva della semilibertà. Nell’estate del 1975 infatti era stato condannato con Gianni Guido e Andrea Ghira per l’omicidio di Rosaria Lopez e il tentato omicidio di Donatella Colasanti in una villa di San Felice al Circeo. Il rapimento e l’uccisione di Rossella Corazzin potrebbe essere stato un “prequel” di quando sarebbe accaduto qualche settimana dopo in provincia di Roma. Dopo anni di silenzio, Angelo Izzo ha inviato una lettera al settimanale “Giallo” raccontando come sarebbe stata uccisa Rossella Corazzin, scomparsa da Tai di Cadore nel 1975 e mai più ritrovata.



