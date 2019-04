Uccide moglie malata a bastonate e si impicca/ Zola Pedrosa, omicidio-suicidio choc

Uccide la moglie malata a bastonate e poi si impicca: dramma in provincia di Bologna, l’omicidio suicidio di Zola Pedrosa ha scosso la comunità emiliana. Come riportano i colleghi de Il Resto del Carlino, la tragedia si è consumata in via Roma questa mattina, venerdì 12 aprile 2019: secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri, l’84enne Giancarlo Bedocchi avrebbe prima ammazzato la moglie Elena Caprio, 83 anni, per poi togliersi la vita. Da quello che trapela, il pensionato avrebbe ucciso la compagna con un bastone o con una traversina di legno, un oggetto contundente scagliato a più riprese contro la donna, da tempo malata di demenza senile.

OMICIDIO SUICIDIO ZOLA PEDROSA: DRAMMA IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Un episodio che ricorda da vicino il dramma di Modena o quanto accaduto nel novembre 2018 sempre in quel di Bologna: sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia locale e il magistrato di turno, al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti. Elena Caprio, sottolinea Il Resto del Carlino, da tempo era malata di demenza senile e l’uomo non riusciva più ad assisterla. L’allarme è stato lanciato da un operaio di un cantiere in una casa vicina all’appartamento di via Roma: attorno all’ora di pranzo, l’uomo ha visto uno dei corpi senza vita e ha contattato le forze dell’ordine. Il quotidiano sottolinea che i due anziani da circa cinque anni abitavano in quell’appartamento, preso in affitto. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

