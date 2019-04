Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Mimmo Lucano rinviato a giudizio (12 aprile 2019) 

Il sindaco di Riace Domenico Lucano, simbolo di un sistema di accoglienza diverso da quello voluto dal governo, è stato rinviato a giudizio per il reato di abuso d’ufficio e irregolarità nella gestione dei migranti. La decisione è arrivata dopo 7 ore di camera di consiglio da parte del Giudice per le Udienze preliminari di Locri. Insieme a Lucano, che per il momento risulta sospeso dalle funzioni di primo cittadino, andranno a processo altre 26 persone. La prima udienza è fissata per il prossimo 11 giugno. Intanto sul fronte migranti si segnala l’arrivo di un barcone con 70 clandestini nel porto di Lampedusa: l’imbarcazione è stata intercettata da un’unità della Guardia di Finanza in acque nazionali.

Ultime notizie Wikileaks, Julian Assange arrestato dalla polizia inglese

Le forze dell’ordine sono entrate nell’ambasciata dell’Ecuador e lo hanno portato via di peso: cosi è finita la “latitanza” di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks. Assange risiedeva permanentemente all’interno dell’ambasciata da ormai sette anni, nei scorsi mesi però il presidente del paese sud americano aveva revocato l’asilo politico e lo aveva invitato a lasciare la legazione diplomatica. Assange è stato trasportato sotto ingente scorta presso una stazione di polizia, dove permarrà fino a quando una corte di giustizia inglese non deciderà per la sua estradizione in USA. L’arresto di fatto ha diviso il mondo, con molti esponenti politici che chiedono al Regno Unito di negare l’estradizione, in quanto Assange negli USA potrebbe rischiare l’ergastolo.

Ultime notizie Brexit, accordo dell’Unione per prorogare i tempi di uscita del Regno Unito

Brexit, alla fine di una giornata convulsa è arrivato l’accordo dei 27 per evitare il famigerato no neal. La commissione ha infatti concesso al Regno Unito una proroga dell’articolo 50, tale proroga scadrà il 31 Ottobre prossimo. In base all’accordo l’Inghilterra qualora troverà una maggioranza stabile sulla bozza di Brexit in Parlamento potrà lasciare l’Unione Europea in qualsiasi momento. Allo stato di fatto non intervenendo novità gli inglesi si ritroveranno in una situazione paradossale, essi infatti dovranno partecipare alle elezioni europee, con i loro deputati che però si dovranno astenere dal prendere decisioni che possano portare nocumento alla stessa Europa.

Ultime notizie Ruby-bis, Fede e Minetti condannati in Cassazione

Ruby-bis, la Cassazione ha messo la parola fine al processo sulle cene “eleganti” di Arcore confermando le condanne per Emilio Fede e Nicole Minetti. La Suprema Corte ha riscontrato la veridicità delle affermazioni di Imane Fadil. L’ex giornalista e l’ex politica lombarda dovranno per questo motivo scontare rispettivamente 2 anni e 10 mesi e 4 anni e 7 mesi. La Minetti non vedrà il carcere in quanto condannata a una pena inferiore ai quattro anni, la donna chiederà probabilmente l’affidamento in prova. Discorso diverso per Fede, per l’ex direttore del TG4 dovrebbe scattare l’ordine di carcerazione, probabile però nel suo caso vista l’età, 87 anni, che i giudici decidano per una misura alternativa, quasi sicuramente la detenzione domiciliare.



