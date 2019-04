Youma Diakite/ Video Ciao Darwin 8: la modella di Versace e Armani per i Belli

Una Dea: sul web questo è il commento più ricorrente a proposito di Youma Diakite, la modella del Mali protagonista della puntata di ieri di Ciao Darwin 2019. La quarantasettenne ha capitanato i Belli e non poteva che essere una stupenda modella a guidare il team contrapposto ai Brutti di Enzo Salvi. Dopo aver studiato in Francia, a Parigi, ad appena 18 anni è stata notata da un talent scout della Benetton, che l’ha scelta come riferimento per una celebre campagna del marchio. Un’avventura che l’ha introdotta nel mondo della moda e, complice l’incredibile somiglianza con Naomi Campbell, ha iniziato a sfilare per le importanti case al mondo: da Armani a Versace, passando per Donna Karan e Dolce & Gabbana. Un lavoro che svolge anche attualmente, alternato ad apparizioni televisive e nel mondo del cinema. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SOCIAL IN VISIBILIO PER LA 47ENNE

Ritorno in televisione a Ciao Darwin 2019 per Youma Diakite, con la bellissima modella capitano dei Belli contrapposti ai Brutti guidati da Enzo Salvi. La modella e attrice è stata tra le grandi protagoniste dell’atteso defilèe, sfilando in modalità discoteca al fianco del collega Salvi: il vestito e, soprattutto, la sua bellezza hanno conquistato il web, un abito che ha acceso i riflettori sul suo fisico pressoché perfetto e che ha valorizzato la sua altezza mozzafiato. Ecco una carrellata di commenti su Twitter: «Ragazzi Youma è bellissima sono senza parole», «Odio ripetermi ma Youma Diakite sei bellissimaaaaa», «Però raga quanto è bella Youma una DEA #ciaodarwin», «Youma Diakite è una donna meravigliosa #CiaoDarwin». Clicca qui per vedere il video della sfilata. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

CIAO DARWIN 2019, YOUMA DIAKITE CAPITANO DEI BELLI

Ancora una manciata di minuti, poi Youma Diakite farà il suo ingresso nello studio di Ciao Darwin – Terre desolate al timone della squadra dei belli. Come se la caverà nella sfida contro i brutti? A poche ore dall’inizio della puntata, il capitano ha condiviso sui social alcuni scatti dal camerino, dove si è lasciata immortalare nel bel mezzo degli ultimi preparativi in vista della serata. “In camper, camerino, ultimi preparativi e si va in studio”, ha scritto Youma sul suo profilo ufficiale. Sui social, intanto, la modella non dimentica la sua più recente esperienza televisiva nel cast dell’Isola dei Famosi e proprio ieri ha pubblicato uno scatto che la ritrae accanto a un altro celebre capitano di questa edizione di Ciao Darwin, l’ex isolana Taylor Mega. “Dinner with my baby”, scrive la Youma, “my baby”, replica l’influencer: un’amicizia nata in Honduras e dentista a durare? Dagli scatti, sembrerebbe proprio di sì. (Agg. di Fabiola Iuliano)

L’ADDIO ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Puntata calda quella di venerdì a Ciao Darwin 8. La sfida sarà quella, epocale, dei belli contro i brutti: i belli saranno capitanati dalla meravigliosa Youma Diakite, mentre i brutti dal nostro attore comico Enzo Salvi. Insomma, sulla carta non c’è davvero partita! La bella modella del Mali si appresterà dunque a fare ritorno all’interno della televisione italiana dopo l’esperienza fallimentare vissuta in un altro grande format come l’Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Dopo qualche puntata Youma Diakite si è dovuta ritirare perché il figlio non stava bene, impedendole così di poter gareggiare per un montepremi che certamente le avrebbe fatto molto comodo. Adesso, comunque, la modella quarantottenne è pronta a voltare pagina al fianco dell’incredibile duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che la condurranno nell’incredibile lotta tra i belli e i brutti. Le sorprese certamente non mancheranno e siamo certi che un tipo coriaceo e ruvido come Enzo Salvi le darà sicuramente battaglia in un’entusiasmante puntata.

YOUMA DIAKITE, BRINDISI CON ALESSIA MARCUZZI

Youma Diakite, lo abbiamo appena detto, ha vissuto un’esperienza – chiamiamola così – fallimentare all’Isola dei Famosi. L’amicizia con la conduttrice del format, però, non è mai venuta meno nonostante in questi mesi ci sia stato più di un momento difficile per la modella del Mali. Su Instagram la quarantottenne ha postato una foto in cui la si vede assieme ad Alessia Marcuzzi in un atteggiamento sereno e sorridente. Il post, in questo senso, è davvero eloquente: “Brindisi Finale“. I commenti degli utenti sono ovviamente di ammirazione per la sua bellezza ma anche di vicinanza per la difficile situazione vissuta con il figlio che, lo ricordiamo, si era addirittura ammalato per via della sensazione di mancanza della propria madre. Gli utenti di Instagram le hanno fatto sapere tramite i commenti tutto il loro dispiacere al riguardo: “Che bella che sei peccato che hai abbandonato eri una guerriera…” Frasi semplici e che però fanno comprendere bene quanto Youma Diakite abbia fatto breccia nel cuore degli italiani nonostante la disastrosa esperienza.

YOUMA DIAKITE, “A PARIGI ERO SPAESATA”

La carriera di Youma Diakite, che sarà capitano dei belli a Ciao Darwin venerdì, è iniziata molto presto. Uno dei primi brand e marchi che l’hanno resa famosa è stato Benetton e da lì la scalata al successo è stata sempre più ampia e rapida: oggi è testimonial per un nome del calibro di Bulgari. Ma all’inizio della sua carriera le cose non sono sempre andate come dovevano andare, anzi. Ecco cosa ha raccontato la stessa Youma Diakite sulle pagine de Il Messaggero: “Sono nata nel Mali, una delle zone più calde del mondo. Tanto per farvi capire, nel Mali in inverno fanno circa quaranta gradi, è un caldo insopportabile. Quando ho iniziato la mia carriera mi sono dovuta trasferire a Parigi a diciotto anni e nevicava. Non ci capivo niente, ero totalmente confusa e frastornata… per me è stato davvero difficile ambientarmi. Mi mancava l’Africa e volevo tornare a casa il più in fretta possibile. Poi, per fortuna, le cose sono migliorate.” Adesso Youma Diakite è una delle modelle più amate e ricercate dai marchi internazionali, che ne hanno fatto una vera icona della moda.





