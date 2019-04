Giulia De Lellis e Andrea Damante al Coachella/ Foto, i Damellis posano insieme e….

I Damellis sono volati a Los Angeles, lo sapevamo già da ieri ma quello che è successo nelle ultime ore è andato oltre l’immaginazione di tutti. I due uniti dall’amore per la moda (e gli eventi) e la musica, sono volati al Coachella e proprio nelle ultime ore su Instagram si sono mostrati alle prese con i preparativi per una serata e una giornata che difficilmente dimenticheranno. A quanto pare, però, il famoso Festival avrà un particolare significato anche per i fan di Andrea Damante e Giulia De Lellis che un anno dopo possono, forse, chiudere quel cerchio di dolore e separazione che in questi mesi li ha tenuti impegnati. I Damellis non si sono ancora mostrati insieme ma sui social è arrivata la loro foto. A quanto pare i paparazzi hanno fatto il loro lavoro anche dall’altra parte del mondo e Gabriele Parpiglia ha preso la palla al balzo per usare le sue storie su Instagram e pubblicare la foto che sta facendo impazzire tutti.

LA COPPIA PAPARAZZATA INSIEME AL COACHELLA!

In particolare, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati immortalati proprio mentre erano impegnati a posare per un loro selfie personale in ricordo di questo giorno e di questo viaggio che forse sancirà per sempre il loro ritorno insieme. Già l’ex corteggiatrice ha più volte sottolineato il fatto che lei non è al momento impegnata o fidanzata e che quando lo stato delle cose cambierà sarà lei la prima a dirlo. Questo non significa che in queste settimane non stia frequentando di nuovo Andrea Damante e che sono tanti i momenti che hanno condiviso tra Verona, Milano e, adesso, anche Los Angeles. Cosa succederà quando tra poco si sveglieranno e scopriranno di essere stati protagonisti del gossip del giorno?

