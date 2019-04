Primo Reggiani/ “Ho sofferto per i giudizi del pubblico” (Verissimo)

Primo Reggiani ospite a Verissimo per la prima volta. L’attore si racconta a Silvia Toffanin:”Io ho iniziato a recitare a 9 anni, ma a casa anche prima. Facevano gli attori e lo fanno ancora e mi portavano in giro con loro. Mio padre mi aveva messo in guardia che per questo mestiere si soffriva, e adesso devo dire che avevo ragione. Perché sei sempre sotto giudizio di qualcuno: dei provini, della critica, del pubblico, e io a volte sono stato male, perché al giudizio del pubblico ci tengo molto. Oggi chiedo pareri alla mamma, ma il suo non è mai un giudizio vero, è il giudizio della mamma. Secondo lei sono sempre il più bravo, parlo sempre troppo poco, dovrei parlare di più…Giudizio su quest’intervista? Non lo so, alla fine tanto la chiamo…”. (agg. di Dario D’angelo)

PRIMO REGGIANI A VERISSIMO

Tra i giovani attori italiani più apprezzati del panorama cinematografico vi è senza dubbio Primo Reggiani. L’interprete sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi, sabato 13 aprile 2019, un’occasione per lanciare l’ultima puntata de “L’amore strappato”, la seguitissima fiction di Canale 5 in cui Primo Reggiani ha recitato e che domani andrà in scena con il suo gran finale. Telefilm a parte, però, come tutti gli ospiti che vanno a Verissimo anche Primo Reggiani finirà per raccontarsi alla padrona di casa, quella Silvia Toffanin che cercherà di scavare negli aspetti di vita privata più inediti di questo attore di talento. E chissà che la conduttrice non riesca nell’impresa di scoprire se al momento c’è una “fortunata” nel cuore di Primo Reggiani. Stando alla sua attività sui social si direbbe di no…

PRIMO REGGIANI CHI E’?

In viaggio o in compagnia del suo cane: i pochi post pubblicati su Instagram da Primo Reggiani suggeriscono che l’attore sia al momento single. Eppure nessuno può dire che l’attore in passato si sia negato al genere femminile. Di più: quando ha scelto di concedersi lo ha fatto con due donne molto apprezzate dal pubblico maschile come Martina Stella e Costanza Caracciolo. Con la protagonista de “L’ultimo bacio” Primo Reggiani è stato fidanzato dal 2008 al 2011; la relazione con l’attuale compagna di Bobo Vieri è durata invece 2 anni. L’ex velina di Striscia la Notizia è diventata anche mamma: Silvia Toffanin chiedere a Primo Reggiani un commento sulla svolta intrapresa da Costanza Caracciolo o preferirà sorvolare per una questione di delicatezza?

PRIMO REGGIANI, “VORREI CHE L’AMORE MI SORPRENDESSE”

Molte fan di Primo Reggiani si chiedono spesso come mai l’attore sia ancora single nonostante il fascino che gli viene pressoché unanimemente riconosciuto dall’universo femminile. In un’intervista rilasciata a Today qualche tempo fa, Primo ha anche descritto il suo carattere e non sembrano emergere particolari spigoli:”Non sono particolarmente geloso. Trovo che sia una perdita di tempo. E’ chiaro che un po’ di gelosia tiene viva la passione, ma non si deve eccedere, può essere una droga molto pericolosa e si rischia di diventarne subito dipendenti. Si perde il controllo, ma nel senso più distruttivo del termine (…) Diciamo che vorrei tanto che l’amore mi sorprendesse. Più si cresce però e più ci si aspetta cose, si diventa esigenti, diciamo che prima era decisamente più facile essere presi in contropiede”.



