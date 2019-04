Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: agguato in centro a Milano (13 aprile 2019)

La Guardia di Finanza su disposizione della procura di Perugia ha effettuato diverse perquisizioni all’interno dei palazzi della politica umbra. Ad essere interessati dal provvedimento sono stati tra gli altri il governatore Catiuscia Marini, il segretario regionale del Partito Democratico Gianpiero Bocci e l’assessore regionale alla Sanità Luca Barberini, quest’ultimi due sono stati colpiti da provvedimento di arresto. L’inchiesta riguarderebbe le presunte pressioni operati dal mondo della politica relativamente ad un concorso all’interno di un ospedale di Perugia. Tra gli indagati oltre i tre esponenti del Partito Democratico figurerebbero anche altre 32 persone, tutte riconducibili al mondo della sanità.

Ultime notizie, Milano agguato in pieno centro

Un agguato che ricorda i tempi della “mala milanese” quello che stamani ha visto cadere in pieno centro a Milano un uomo. Tutto è avvenuto di prima mattina quando l’auto di Enzo Anghinelli, un 46 anni noto per i suoi precedenti penali, si è fermata al semaforo della centralissima Via Cadore. All’automezzo si è avvicinato uno scooter, il passeggero posteriore del motociclo ha sparato diversi colpi di pistola verso Anghinelli, per poi fuggire velocemente. L’uomo colpito da almeno 3 colpi si è accasciato sul sedile della vettura, all’arrivo dei soccorritori è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sono gravi anche se non è in pericolo di vita. Gli inquirenti immediatamente hanno iniziato a battere la pista del regolamento di conti.

Ultime notizie, dirigenti scolastici contro il governo

La conferma all’interno del cosiddetto decreto concretezza delle impronte digitali per i dirigenti scolastici, ha di fatto scatenato un nuovo fronte contro l’esecutivo di Giuseppe Conte. La misura inizialmente era stata prevista per tutti gli insegnanti, stralciata poi per gli insegnanti di ruolo è rimasta attiva per coloro che dirigono i plessi scolastici di ogni ordine e grado. Essa servirebbe per garantire la presenza dei dirigenti all’interno dell’istituto allo scopo di evitare i “furbetti del cartellino”. Per i presidi è però solamente una ingiustificata umiliazione nei confronti di chi con sacrificio e perseveranza cerca di far migliorare il sistema scuola. Nella lettera firmata da migliaia di doventi si chiede direttamente ai vice premier di ripensare la norma, minacciando di interrompere qualsiasi prestazione di lavoro straordinario.

Ultime notizie, Ruby bis: Fede andrà ai domiciliari

Alla fine non si apriranno le porte del carcere per Emilio Fede, con l’ex direttore del TG4 che ha visto accettare la domanda di misura alternativa al carcere presentata dai suoi legali. Ieri la Cassazione ha confermato la condanna ad oltre 4 anni all’interno del procedimento penale per la situazione delle “olgettine”, in virtù della sua veneranda età l’uomo ha però ottenuto la misura alternativa al carcere. Accogliendo l’istanza degli avvocati la procura generale ha sospeso cosi l’ordine di carcerazione. Non vedrà il carcere neppure Nicole Minetti, l’ex deputata regionale e grande amica di Silvio Berlusconi si è vista la pena sospesa in quanto inferiore ai due anni di reclusione, la donna hanno fatto sapere i suoi avvocati chiederà l’affidamento in prova.



