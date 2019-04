SANTA MESSA DOMENICA DELLE PALME 2019/ Diretta streaming video da Piazza San Pietro

La Domenica delle Palme, che precede quella di Pasqua, è molto importante nella liturgia della Chiesa cattolica, dato che dà poi inizio alla Settimana Santa, la quale culmina nella celebrazione della Resurrezione di Cristo. Oggi Papa Francesco celebrerà una messa solenne in Piazza San Pietro, per accedere alla quale sono necessari degli appositi biglietti che, viene sempre ricordato dal Vaticano, sono gratuiti. La messa ha inizio alle 10:00 (l’accesso alla piazza sarà ovviamente consentito prima) e per quanti non hanno la possibilità di poter essere presenti fisicamente c’è la diretta video a poter consentire di ascoltare, soprattutto, le parole del Santo Padre. Sarà Rai 1 a trasmettere sia la funzione religiosa che il successivo Angelus.

DOMENICA DELLE PALME E GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

La Domenica delle Palme è un giorno importante anche per i giovani. Era il 31 marzo 1985 quando in piazza San Pietro arrivarono più di 300.000 ragazzi con la “Croce dell’Anno Santo”. Era la Domenica delle Palme e si teneva nella Capitale un grande raduno in occasione dell’Anno internazionale della Gioventù proclamato dall’Onu. L’allora Papa, Giovanni Paolo II, rimase molto colpito da quella folla di ragazzi e decise, nel dicembre dello stesso anno, di istituire la Giornata Mondiale della Gioventù. “Il Signore ha benedetto quell’incontro in modo straordinario, tanto che, per gli anni che verranno, è stata istituita la Giornata Mondiale della Gioventù, da celebrare la Domenica delle Palme, con la valida collaborazione del Consiglio per i laici”, furono le parole del Santo Padre. Dal 1986, quindi, ogni anno nella Domenica delle Palme si celebra, a livello diocesano, la Giornata Mondiale della Gioventù, oltre agli incontri periodici, ogni 2-3 anni, in varie parti del mondo cui prende parte il Papa.

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

In molte diocesi italiane, di fatto, la Giornata Mondiale della Gioventù viene anticipata al sabato precedente la Domenica delle Palme, proprio per via delle celebrazioni che ci sono nelle diverse parrocchie, che prevedono anche la processione con ramoscelli di ulivo o di palma. In ogni caso, durante l’Omelia, il Papa diffonde un messaggio indirizzato anche ai giovani. Per esempio, l’anno scorso papa Francesco disse: “Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi per l’Osanna della domenica così da non cadere nel ‘crocifiggilo!’ del venerdì… E sta a voi non restare zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili – tante volte corrotti – stiamo zitti, se il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi prima che gridino le pietre”.



