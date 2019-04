Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: carabiniere ucciso a Cagnano Varano (14 aprile 2019)

Era impegnato in un posto di blocco quando è stato raggiunto da diversi colpi da armi da fuoco rimanendo ucciso. E’ morto cosi il maresciallo dei Carabinieri Vincenzo di Gennaro, originario di San Severo, di 46 anni. A sparare un 67 enne con precedenti per stupefacenti, Giuseppe Papantuono, quest’ultimo pochi giorni fa aveva “subito” una perquisizione domiciliare e alla fine aveva minacciato pesantemente gli uomini dell’Arma. Ferito sotto i proiettili sparati da Papantuono anche l’altro militare di pattuglia. Immediatamente sono giunte all’Arma dei carabinieri le attestazioni di stima del mondo politico, uno dei primi ad intervenire è stato il vice premier Salvini, con il Ministro dell’Interno che ha promesso che l’omicida non uscirà più dal carcere.

Ultime notizie, prof gli sequestra il cellulare e lei si butta dalla finestra

Un increscioso episodio avvenuto giovedì ma reso noto solamente nelle ultime ore quello che è avvenuto a Venezia: qui una ragazzina di 12 anni ha reagito alla punizione di un professore, buttandosi dalla finestra. Tutto è accaduto a Venezia: in un albergo del centro stazionava una scolaresca francese in gita d’istruzione. Gli alunni facevano troppo chiasso e allora il professore accompagnatore ha deciso di sequestrare tutti i telefoni de ragazzi. La punizione non è stata presa bene da una delle alunne: tornata in camera la ragazzina di soli 12 anni ha aperto la finestra del bagno e si è lanciata di sotto. Per fortuna la classe era alloggiata al primo piano, la giovane studentessa per questo motivo ha riportato solamente alcune fratture ma non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della città lagunare.

Ultime notizie, verso soluzione per la Alan Kurdi

Sembra avviarsi verso una soluzione l’epopea dei 64 migranti salvati dalla nave Alan Kurdi lo scorso 3 aprile nel canale di Sicilia e sbarcati dall’imbarcazione. Ieri è arrivato l’annuncio del premier maltese con cui è stato consentito l’ingresso nelle acque nazionali di La Valletta. I migranti saranno però distribuiti in quattro paesi europei (Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo). Di fatto questa soluzione ha dato piena ragione alla linea dura scelta dal ministro dell’interno Matteo Salvini che lo scorso 5 aprile aveva vietato, tramite la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, l’ingresso nelle acque territoriali italiane.

Ultime notizie, niente festa scudetto per la Juventus

Una squadra totalmente nuova che a Ferrara cercava il punto necessario per laurearsi campione d’Italia, ma l’impresa non è riuscita alla Juventus di Massimiliano Allegri che ha perso in casa della Spal per 2 a 1. La squadra della città della Mole era infarcita di ragazzi “Primavera” e di coloro che non avevano trovato spazio nell’ultimo periodo, come ad esempio il difensore Andrea Barzagli. Non è servita però la buona volontà per evitare i goal di Bonifazi e Floccari, goal che hanno risposto a quello del solito Kean. La Juventus può comunque ancora laurearsi campione d’Italia in questa giornata di campionato, qualora oggi il Napoli dovesse perdere contro il Chievo Verona.



