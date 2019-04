Justin Timberlake si ritira? / “Fatemi godere questo momento perchè probabilmente…”

Cantante, attore e anche stilista. Justin Timberlake non si fa mancare nulla anche se, tra le tre attività, potrebbe rinunciare a qualcuna. Nel corso dell’ultima data del Man of the Woods Tour alla Mohegan Sun Arena di Uncasville, tour che gli ha regalato grandissimo successo, Justin Timberlake ha spiazzato i fans con un annuncio a sorpresa e che, come scrive il portale Bitchyf, sta facendo preoccupare il pubblico che lo segue sin dai tempi degli Nsync, boy band con cui cominciò a farsi conoscere e a farsi apprezzare per il suo straordinario talento. Nel corso degli anni, Justin è riuscito ad affermarsi come solista e si è anche tuffato in nuove avventure professionali come quella di attore e, ultimamente, anche di stilista grazie alla coaborazione con ‘Levi’s. Tuttavia, dopo le parole pronunciate dal palco dell’ultima tappa del suo tour, molti fans temono che il marito di Jessica Biel possa annunciare il ritiro dalla musica.

JUSTIN TIMBERLAKE, L’ANNUNCIO AI FANS: “FATEMI GODERE QUESTO MOMENTO…”

Durante l’utima data del suo tour, nel sautare i numerosi fans che hanno assistito al concerto, Justin Timberlake ha detto: “Fatemi godere questo momento, perché probabilmente non lo farò mai più. Grazie Connecticut”. Parole che hanno letteralmente scatenato il panico tra i sostenitori di Timberlake che, su Twitter, hanno manifestato le loro paure. “Sta dicendo che non suonerà mai più? O non partirà mai più in tour ?! O non farai mai più musica? Probabilmente adesso si prenderà del tempo e comunque non starà mai più così tanto lontano da casa. Non ne ha bisogno”, ha scritto qualcuno alludendo alla necessità dell’artista di trascorrere del tempo con la moglie e il figlio dopo un periodo ricco di impegni. Quella di Justin Timberlake, dunque, sarà una semplice pausa come quella che si concedono tutti gli artisti dopo un lungo tour? I fans lo sperano.

