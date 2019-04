Ultime notizie/ Oggi, ultim’ora: Tria, sì con riserva alla flat tax (15 aprile 2019)

Parlando da Lucia Annunziata il ministro delle finanze Tria detta la politica futura dell’economia italiana. Per il responsabile dei conti pubblici non ci sarà bisogno di alcuna manovra correttiva, nonostante la crescita economica che viene confermata di poco sopra lo zero assoluto. Idee chiare anche relativamente alla patrimoniale, per Tria la misura sarebbe distruttiva visto che solo al parlarne si ha una discesa sostenuta della fiducia dei consumatori. A favore, a sorpresa, invece sulla Flat Tax, misura lungamente al centro del dibattito politico, Tria infatti afferma che si sta valutando la sua introduzione a patto che sia progressiva, e soprattutto rispetti i paletti della costituzionalità.

Ad un mese dal più grave malfunzionamento della storia si ripetono i disservizi per la galassia Facebook. Dalle 12 alle 15 infatti sia il famoso social che i servizi di messaggistica Messanger e WhatsApp hanno avuto dei pesanti rallentamenti. Il malfunzionamento ha interessato anche l’altro social Instagram, social recentemente acquisito dalla società di Mark Zuckerberg. Sconosciuti i motivi del blocco, solo verso le 13.00 questo è stato riconosciuto da Facebook che tramite un post ha dichiarato di aver messo un centinaio di tecnici al lavoro per risolvere il problema. La situazione che è stata avvertita in Europa e in alcune zone degli Stati Uniti D’america è ritornata alla normalità verso le 15.00. Immediata è partita l’ironia sul concorrente twitter con l’hastag #facebookdown immediatamente divenuto virale. Recenti stime hanno evidenziato come per ogni ora di blocco la società americana perde oltre 7 milioni di dollari di introiti pubblicitari.

Annuncio del ministro dell’Interno Matteo Salvini che di fatto ufficializza la pistola elettrica per le forze di polizia. Salvini ha affermato infatti che presto alla fine della sperimentazione, del tutto positiva, il taser sarà fornito in dotazione a Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Il progetto partito nel lontano 2014 ha avuto un accelerazione con la sperimentazione avviata nello scorso anno in 12 città italiane. La pistola elettrica nel futuro potrebbe inoltre essere fornita agli agenti della polizia locale, ma solamente all’interno di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Salvini che ha parlato da una convention in Lazio ha inoltre escluso eventuali presenze a “che tempo che fa”, almeno fino a quando il conduttore non si dimezza lo stipendio.

Parla la compagna di Vincenzo Di Gennaro, il maresciallo dei carabinieri ucciso ieri a Cagnano Varano in un conflitto a fuoco. La donna presto sarebbe convolata a nozze con Di Gennaro e al Premier Conte sottolinea come il suo “gigante buono” fosse sempre stato aperto e disponibile. L’incontro è avvenuto nella casa di origine di Di Gennaro, una casa che da ieri è meta di un vero e proprio pellegrinaggio, che onora la memoria del Carabiniere ucciso, tra i tanti che hanno voluto rendere omaggio anche il comandante regionale dell’Arma. Intanto oggi è stata confermata la notizia come l’assassino, Giuseppe Papantuono, fosse in attesa di una condanna definitiva per spaccio di stupefacenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA