Mario Biondo si è suicidato?/ Video Le Iene: le contraddizioni e la perizia sul pc

Sono emerse nuove contraddizioni sul presunto suicidio di Mario Biondo e la sua morte inspiegabile. Li approfondirà “Le Iene” nella puntata di oggi, martedì 16 aprile. C’è un nuovo capitolo infatti nell’inchiesta di Cristiano Pasca sulla morte del cameraman italiano trovato senza vita nella sua casa a Madrid e sposato da poco con la giornalista spagnola Raquel Sanchez Silva. La famiglia di Mario Biondo continua a chiedere verità e giustizia. Lo fanno da sei anni, da quando la polizia spagnola ha archiviato il caso come suicidio. Ci sono nuovi dettagli che sembrano non tornare. Si parla di una perizia sul computer di Mario: risultano alcuni interventi che sarebbero stati fatti dopo la sua morte. Sul portatile sarebbe stato installato 15 giorni dopo la morte un software per il controllo da remoto, quindi per accedere al pc senza bisogno di averlo fisicamente tra le mani. Chi lo ha installato, visto che la vedova sostiene di non essere pratica di computer? Ma le stranezze non finiscono qui.

MARIO BIONDO SI È SUICIDATO? NUOVE CONTRADDIZIONI

La conferma che quel computer sia finito nelle mani di qualcun altro, a parte la moglie di Mario Biondo, arriva dai collegamenti wi-fi dall’azienda del cugino della giornalista spagnola, che fa proprio il tecnico informatico. Ma queste sono solo alcune delle contraddizioni di cui oggi ci parlerà “Le Iene” nel servizio di Cristiano Pasca. Negli ultimi servizi il programma di Italia 1 ha acceso i riflettori sulle contraddizioni che emergerebbero dalle parole di Raquel Sanchez Silva ai magistrati italiani che hanno aperto le indagini dopo la denuncia dei genitori di Mario Biondo. Era un cameraman siciliano che nel 2011 lavorava per l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. Quell’anno Raquel Sanchez Silva era inviata. Durante le riprese cominciò una relazione che continuò a Madrid, tanto che si sposarono nel 2012. Meno di un anno dopo il matrimonio il cameraman è stato trovato impiccato nel salotto di casa a Madrid. Per la polizia spagnola è suicidio, ma la famiglia ha sporto denuncia contro ignoti in Italia per omicidio. E dalle indagini italiane emergono le prime contraddizioni e i punti d’ombra.





