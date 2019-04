Murgia “Notre Dame? Dramma Ue è morte migranti”/ Inutili ‘classifiche’ delle tragedie

Vi è mai capitato di raccontare al lavoro di aver avuto un malanno o una giornata particolarmente difficile il giorno prima e di vedere in risposta da qualche collega “sì ma nulla rispetto a quanto ho sofferto io.”? Ecco, con le dovute distanze e differenze, quanto ha fatto stamane Michela Murgia (scrittrice sarda, femminista e attivista pro-Ong) sul drammatico incendio di Notre Dame si avvicina a quel “paragone” (e usiamo un eufemismo). In un lungo post rilanciato su Instagram, la Murgia – che nei giorni scorsi si è resa protagonista di una polemica “a distanza” con il giornalista Nicola Porro considerato “disonesto intellettualmente” solo perché non condivide le stesse teorie e battaglie della scritti sarda – ha commentato il dramma dell’incendio a Parigi con un ben poco “leggera” contestazione sulle reazioni immediate del mondo e dell’Europa: «pur nel rammarico per un’opera mirabile che va in fiamme, continuo a leggere frasi enfatiche e catastrofiste, tipo che l’incendio al tetto di Notre Dame sarebbe “un colpo simbolico al cuore dell’Europa”». Ecco, la scrittrice di sinistra attacca a quel punto i vari “commentatori” lanciando frecciatine anche al Governo attuale compiendo una “classifica” di valore difficilmente comprensibile: «ai millenaristi della capriata evidenzierei che la struttura portante della cattedrale – parole dei pompieri e del Ministro preposto, che per fortuna loro non è Toninelli – è integra e Macron ha detto che il tetto sarà costruito. Inoltre tutte le opere e le reliquie sono state messe in salvo e non c’è stata alcuna vittima». A parte il “trascurabile” elemento che Toninelli non è il capo dei Vigili del Fuoco né delle Forze dell’Ordine, per la Murgia è necessario che ognuno ripensi a quanto detto e scaturito come impatto davanti a quelle fiamme e se lo “rimangi” pensando a ben altri problemi più gravi.

MURGIA, NOTRE DAME E ONG: LE “INUTILI” CLASSIFICHE

Ecco dunque la seconda e “decisiva” parte del post di Michela Murgia che non poche polemiche ha generato su Instagram: «se penso che solo tra gennaio e marzo nell’indifferenza europea nel Mediterraneo sono morte 274 persone per mancanza di corridoi umanitari e per la criminalizzazione delle navi civili di soccorso, mi viene da dire che “il colpo al cuore dell’Europa” forse lo stiamo guardando dal lato sbagliato». Tradotto, la morte dei migranti e la guerra contro le Ong di mezza Europa non può essere paragonata al pur doloroso incendio provocato a Notre Dame. Bene, ma il paragone chi lo ha posto in essere? I francesi? I pompieri? I commentatori? Non ci sembra: è la scrittrice a voler mettere l’accento su una battaglia (giustissima e di cui condividiamo in pieno la denuncia), “screditando” chi invece ritiene che quanto avvenuto a Parigi sia un colpo simbolico molto duro per l’intera cultura e tradizione religiosa del nostro continente. Come se ci fosse sempre bisogno di un “termometro” delle emozioni, delle battaglie politiche o sociali che stabilisca cosa è “giusto” e cosa è “meno meritevole”. Una “classifica” che dica per quali eventi bisogna scandalizzarsi e commuoversi e per quali invece non ne vale la pena. Per una volta il mero “silenzio” potrebbe anche essere una scelta condivisibile, non trovate? Si può essere dispiaciuti e shoccati per Notre Dame e allo stesso tempo indignati per le continue morti nel Mediterraneo: insomma, si può essere liberi anche senza il “pensiero unico” imposto. O no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA