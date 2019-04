Samira Sbiaa, secondo giorno di ricerche/ In azione Georadar e cani molecolari

Secondo giorno consecutivo di ricerche del corpo di Samira Sbiaa, la giovane marocchina scomparsa 17 anni fa a Settimo Torinese. È cominciata alle 8.30 di oggi, martedì 16 aprile 2019, la seconda giornata di ricerche dei resti della donna, che viveva col marito Salvatore Caruso nella casa di via Petrarca 12. Ieri l’attività preparatoria, nel corso della quale è stato sgombrato il cortile della casa dell’uomo, indagato con l’ipotesi di reato di omicidio volontario. I militari della Tenenza di Settimo Torinese e della Compagnia di Chiasso sono tornati in azione questa mattina con gli operai per ripulire da ogni ingombro l’area esterna e interna della palazzina a pochi metri dal centro storico. All’interno del cortile erano stati accatastati materiali di ogni genere. Un lavoro lungo e faticoso dunque quello dello sgombero. Una volta terminate le operazioni di pulizia, sono cominciati i rilievi tecnici.

SAMIRA SBIAA, IN AZIONE GEORADAR E CANI MOLECOLARI

Stando a quanto riportato da “Chi l’ha visto?”, è già in azione uno speciale Georadar, un’apparecchiatura sofisticata arrivata da Roma e che in passato è stata usata per importanti indagini, come nel caso dell’omicidio di Yara Gambirasio. Questo strumento “intercetta” oggi nascosti nel terreno o al di sotto di superfici di altro materiale, anche cemento. Ma a Settimo Torinese sono arrivate anche Aska e Simba, due particolarissimi cani del nucleo cinofili dell’Arma dei Carabinieri di Bologna, addestrati per fiutare eventuali tracce di resti umani. I due esemplari di 8 e 10 anni erano già stati impiegati nel corso della prima perquisizione a casa di Salvatore Caruso. Erano stati proprio loro a rilevare una “traccia positiva” che poi aveva dato esito negativo. I due cani sono già entrati in azione. «Stanno perdendo tempo, stanno cercando quello che non c’è. Anche io ho provato a cercarla, ma è sparita, se ne è andata», ha dichiarato ieri l’ex marito di Samira Sbiaa.

