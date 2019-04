Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: incendio a Notre Dame (16 aprile 2019) 

Non si può non parlare nelle ultime notizie dello spaventoso incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri nella cattedrale di Notre Dame. Tutto è nato da un’impalcatura, per cause ancora da accertare, si è presto propagato all’interno della struttura che in poco tempo ha preso immediatamente fuoco. Attorno alle 20.00 al culmine dell’incendio la bellissima guglia è crollata sul tetto, distruggendo di fatto una delle strutture religiose più antica dell’intero pianeta. Macron ha immediatamente parlato dicendo che oggi l’intera Parigi piange la distruzione della bellissima chiesa, nella vicenda è intervenuto finanche il presidente USA Trump che si è detto addolorato. Un portavoce della cattedrale ha affermato che probabilmente della struttura non rimarra nulla.

Finiranno di nuovo dinanzi al Tribunale dei Ministri coloro che per oltre dieci giorni hanno impedito ai migranti della Sea Watch di lasciare l’imbarcazione che li aveva salvati. Come nel caso di nave Diciotti la probabile iscrizione interesserà tutta la catena di comando politica, a partire dal premier Conte fino ad arrivare ai due vice premier Salvini e Di Maio. L’indagine oltre a dover accertare chi diede materialmente l’ordine di chiusura delle acque territoriali dovrà accertare anche chi diede l’ordine di sbarco per i 15 minori non accompagnati, e soprattutto il perché la nave fu successivamente dirottata a Catania, stante la sua lunga permanenza di fronte al porto di Siracusa.

Una vera e propria epopea senza fine quella che ha ipotizzato il premier Libico Fayez Serraj. Per Serraj la situazione nel suo paese con la guerra civile di fatto in atto convincerà quasi un milione di abitanti a cercare rifugio nelle “carrette dei mari”. Il premier libico ha fornito indicativamente la cifra di 800.000 persone pronte a partire alla volta di Lampedusa. Nell’incontro tenuto con i giornalisti internazionali Serraj ringrazia il nostro paese per aver tenuto aperta la legazione diplomatica a Tripoli, chiede però all’Europa di attivarsi contro il suo rivale Khalifa Haftar.

Ultime notizie, 42 arresti per truffe assicurative

La squadra mobile di Palermo e Trapani unitamente ai militari della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto 42 persone per reati contro le assicurazioni. Gli arrestati facevano parte di due bande che agivano prioritariamente in Sicilia. Agghiaccianti, come ha detto lo stesso questore, le modalità in cui venivano organizzatele truffe. Le bande reclutavano infatti tossicodipendenti ai quali tramite blocchi di cemento venivano fratturati gli arti, successivamente quest’ultimi venivano trasportati in ospedale dove dichiaravano una dinamica concordata con l’organizzazione. La banda nelle fasi successive si avvaleva di periti compiacenti che certificavano come l’incidente fosse avvenuto secondo quanto riferito. Dalle prime stime le truffe avrebbero portato nelle casse dell’organizzazione una cifra di denaro superiore ai 2 milioni di euro. Nell’indagine risultano implicate a vario titolo oltre 250 persone.

Ultime notizie, il grande giorno per la Juventus

È arrivato il grande giorno per la Juventus di Massimiliano Allegri che stasera è impegnata nei quarti di finale di ritorno di Champions League. A Torino arriva l’Ajax dei giovani terribili che già hanno fatto fuori il Real Madrid e i bianconeri arrivano alla sfida incerottati. Giorgio Chiellini non ha recuperato e nell’ultimo allenamento si è fermato anche il croato Mario Mandzukic. In conferenza stampa al fianco del tecnico della squadra piemontese si è presentato anche Emre Can, completamente titolare e pronto a giocare titolare. Il dubbio rimane su chi sostituirà Supermario con Paulo Dybala e Moise Kean che si giocheranno una maglia anche se Allegri ha evidenziato come entrambi potrebbero accadere in panchina.



