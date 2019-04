Vincenzo Di Gennaro, carabiniere ucciso/ Oggi i funerali: ultimo saluto a San Severo

Si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali di Vincenzo Carlo Di Gennaro, il carabiniere ucciso a colpi di pistola a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Un’ora dopo la chiusura della camera ardente, nella cattedrale di Santa Maria Assunta sono state officiate le esequie dall’arcivescovo ordinario militare Santo Marxianò con la concelebrazione del vescovo di San Severo Giovanni Checchinato. Il feretro p stato accolto da un lungo applauso. Il corteo che lo accompagnava ha percorso la distanza che separa il palazzo del Comune dalla Cattedrale tra due ali di folla. Molti cittadini hanno urlato “onore”. Il feretro di Vincenzo Di Gennaro era seguito dai suoi familiari: il padre Luigi, la sorella Lucia e la compagna. Dietro in corteo anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e le alte cariche dell’Arma dei Carabinieri. La ministra, visibilmente scossa secondo quanto riportato da Il Messaggero, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Sulla bara una corona di fiori della famiglia del carabiniere ucciso.

VINCENZO DI GENNARO, OGGI FUNERALI CARABINIERE UCCISO

Questa mattina molti cittadini si sono recati nella camera ardente allestita nella sala consiliare del Comune di San Severo, in provincia di Foggia, per rendere omaggio alla salma del carabiniere ucciso sabato scorso. Cagnano Varano per ritorsione da un pregiudicato. In fila molti comuni cittadini, provenienti anche da altre città, rappresentanti delle istituzioni e altre autorità. I negozi hanno abbassato le saracinesche e coccarde Tricolore listate a lutto sono state esposte all’ingresso. I commerciali hanno dunque risposto in massa all’appello del sindaco Francesco Miglio che, oltre a proclamare il lutto cittadino, aveva invitato tutti gli esercenti ad abbassare le serrande. In mattinata invece era previsto l’interrogatorio di garanzia di Giuseppe Papantuono, il 64enne fermato per l’omicidio del vicecomandante e il tentato omicidio di Pasquale Casertano. Quest’ultimo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e tuttora ricoverato presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

