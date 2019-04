Auguri Buona Pasqua 2019/ Frasi e idee originali: da Erri De Luca a Gianni Rodari

Auguri di buona Pasqua 2019: è tutto pronto per la principale solennità del cristianesimo che celebra la risurrezione nel terzo giorno della sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. E come festeggiare insieme ai propri cari via social e non? Le opzioni non mancano e sono diverse le possibilità a disposizione: dalle poesie alle immagini, passando per le Gif, ormai sempre più di moda. C’è ovviamente chi preferisce onorare la tradizione religiosa e chi, invece, si butta sullo spirito: proviamo a fornire qualche esempio che potrebbe tornare utile per fare gli auguri di una felice e serena Pasqua. Citiamo per primis uno dei più grandi scrittori del nostro Paese, ovvero Erri De Luca: «Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace».

AUGURI BUONA PASQUA 2019: CONSIGLI E IDEE

Da Erri De Luca a Gianni Rodari, con lo scrittore di Omegna che ha celebrato la Pasqua con una filastrocca molto nota, intitolata Il pulcino Marziano: «Ho visto, a Pasqua, sbarcare / dall’uovo di cioccolato / un pulcino marziano. / Di certo il comandante / di quell’uovo volante / di zucchero e cacao / con la zampa ha fatto ciao. / E il gatto, per la sorpresa, / non ha detto neanche: “Miao”». Intellettuali e poeti hanno omaggiato a più riprese la Pasqua, ma si può ricorrere anche a frasi meno impegnative e più semplici: «Che questa Pasqua, primavera di vita, sia foriera di infinita speranza e letizia per le menti ed i cuori. Buona Pasqua!», «Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l’ha perso da tempo», «Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua». Ma c’è anche chi opta per frasi spiritose, di cui vi riportiamo qualche esempio: «Ciao ragazzi, voi tra la forma fisica e l’uovo di Pasqua, cosa scegliete? E precisamente al latte o fondente?», «Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo», «A Pasqua risorgono anche gli ex che ti scrivono su WhatsApp».

