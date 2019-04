Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 17 aprile: numeri vincenti (conc 216/2019

Torna SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Se l’estrazione di ieri non è andata bene, potete tentare la fortuna con questo concorso di oggi, mercoledì 17 aprile 2019. In palio viene messo tutto il montepremi in un’unica sera. Basta giocare 12 numeri e sperare di indovinarne la metà per trionfare. Si tratta di un traguardo che non è stato raggiunto la settimana scorsa, quindi bisognerà fare meglio stasera. Un giocatore comunque ha sfiorato la grande vincita, ma si è almeno consolato centrando il “5”. Quindi non ha indovinato la sestina vincente per un solo numero, ma almeno ha messo le mani su un bottino di 9.202,95 euro. Nessuno a fargli compagnia tra l’altro. In 137 hanno realizzato il “4”, che invece ha fruttato 162 euro per ciascuno di loro. Hanno vinto 48,59 euro invece coloro che hanno indovinato tre dei numeri vincenti (e in questo caso le schedine vincenti sono 2.033). Infine il “2” da 11,37 euro per 12.348 schedine.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Prima di concentrarvi sull’estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, segnate una data sul calendario: 6 maggio 2019. Perché? Il motivo è semplice: in vista della Festività Nazionale del Lavoro, l’estrazione del concorso n. 218 di mercoledì 1 maggio è stata posticipata al lunedì. Quindi, se non volete perdere l’appuntamento con la fortuna, potete partecipare a tutti i concorsi abbonando la vostra giocata. Le modalità di partecipazione all’estrazione di questo gioco del resto sono diverse. In ogni caso Sisal ha messo a disposizione una sezione nel suo sito per permettere a chi non ha familiarità con questo gioco di scoprirlo. Si può infatti provare a giocare una schedina: in questo modo prenderete confidenza con il meccanismo. E quindi potete preparare le giocate fortunate e scoprire quanto avreste vinto nei concorsi passati con quella stessa giocata. Magari potrebbe rivelarsi un gioco divertente nell’attesa di fare sul serio con l’estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA