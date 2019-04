Greta Thunberg da Papa Francesco/ Attivista clima “mi ha detto di andare avanti”

«Join the climate strike»: con questo cartello Greta Thunberg si è presentata in Piazza San Pietro per assistere all’Udienza Generale di Papa Francesco, salvo poi incontrarlo brevemente alla conclusione e scambiare con il Pontefice un breve dialogo incentrato sulle battaglie che la giovanissima attivista per il clima intraprende ogni venerdì (Fridays For Future) da diversi anni a questa parte. «Mi ha detto di andare avanti» ha commentato la ragazzina svedese, felice di aver incontrato quel Santo Padre che addirittura ha dedicato una sua enciclica al tema della salvezza ambientale del nostro Pianeta. Lei ringrazia, lieta per il supporto e partecipa al rito del ‘baciamano’: non è durato moltissimo l’incontro celebrato da giorni all’interno del “tour” europeo di Greta che vedrà un intervento in Senato e venerdì lo sciopero per il clima nella Capitale Roma. «Unisciti allo sciopero per il clima» era il cartello presentato da Greta Thunberg a Papa Francesco e su quel “vai avanti” la ragazzina sogna di poter avere un appoggio, quantomeno “morale”, da parte della Chiesa.

LO SCIOPERO PER IL CLIMA A ROMA

Il prossimo venerdì 19 aprile, giorno del venerdì santo per la Pasqua di tutti i cristiani, Greta Thunberg accompagnata da mamma Malena Erman con il suo consueto zaino in spalla, le treccine rosse e i cartelli pro-clima si presenterà in Piazza del Popolo a Roma per partecipare all’ennesimo sciopero studentesco dopo quello globale del 15 marzo scorso. «Sono sul treno per il parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua. Venerdì parteciperò allo sciopero scolastico di Roma. Lo so che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi», aveva detto la stessa ragazzina all’inizio di questa settimana mentre era in viaggio sul treno (perché l’aereo non lo usa per le troppe emissioni ambientali, ndr). Ieri al Parlamento Ue la giovane attivista aveva di nuovo intimato i grandi d’Europa a prendere posizione per combattere il riscaldamento globale lasciando anche parole “polemiche” sulle (legittime) parole spese in merito alla tragedia di Notre Dame: «Bisogna pensare come se dovessimo costruire una cattedrale, vi prego di non fallire. Il mondo ha assistito con orrore e enorme dolore all’incendio di Notre Dame ma questa sarà ricostruita. Spero che le nostre fondamenta siano ancora più solide ma temo non lo siano».

