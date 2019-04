Inneggiava all’Isis: 25enne palermitano arrestato/ Fermato anche un 18enne marocchino

Un palermitano e un tunisino sono stati arrestati nelle scorse ore, perché accusati di inneggiare all’Isis. Giuseppe Frittitta, 25enne di Palermo, e Ossama Gafhir, 18enne di origini marocchine, sono finiti in manette con le accuse di istigazione a commettere reati di terrorismo e autoaddestramento per compiere atti terroristici. Per mesi si erano preparati a scendere in campo, addestrandosi all’uso di armi e raggiungendo una preparazione fisica e militare per poter combattere al fianco delle milizie dello Stato Islamico in Siria, ma le forze dell’ordine si sono messe sulle loro tracce e li hanno bloccati prima che potessero fare danni. Secondo quanto scrive l’edizione online de La Stampa, citando i pm di Palermo, Giuseppe e Ossama si erano auto-indottrinati attraverso filmati, studiando le tecniche di combattimento e di guerriglia, e scaricando notizie riguardanti le azioni portate a termine dai kamizake. Fra i due sarebbe stato il giovane magrebino a spingere l’altro a forme di radicalizzazione sempre più estrema, e ad addestrarsi per partire destinazione Siria.

INNEGGIAVA ALL’ISIS: 25ENNE PALERMITANO ARRESTATO

Per allenarsi e prepararsi a combattere, i due praticavano il soft air, un’attivita sportiva che consiste in sparatorie nei boschi con l’utilizzo di armi leggere dotate di proiettili “ad inchiostro”: in tal modo,imparavano ad usare le armi e nel contempo si tenevano in condizioni fisiche accettabili. Nel provvedimento di fermo i magistrati di Palermo hanno scritto che i due lupi solitari «intraprendono il jihad senza una ben precisa e chiara organizzazione ma spinti e motivati solo dal crescente odio verso i Kuffar, parola araba che indica, attraverso una grande varietà di sfumature, la persona che non crede nel Dio islamico. Due “mujaheddin virtuali” che promuovono una guerra culturale, anche a colpi di tweet e di notizie artatamente piegate alla propaganda radicale». A tradire Giuseppe Frittitta è stato un selfie pubblicato dallo stesso sulla propria pagina Facebook, con un coltello che definiva “il mio compare 26 centimetri”. Oltre alla barba da imam, Giuseppe aveva più volte inneggiato alla vendetta nei confronti dei combattenti dello Stato Islamico caduti, invocando l’uccisione di tutti gli occidentali.

