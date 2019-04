Maria Sestina Arcuri, si aggrava posizione fidanzato?/ I punti oscuri sulla sua morte

Ci sono importanti sviluppi sul caso della morte di Maria Sestina Arcuri, caduta dalle scale a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Potrebbe non essere stato incidente, quindi un evento accidentale. Lo rivela “La Vita in Diretta”, anticipando un approfondimento sul caso della ragazza. Pare che la posizione del fidanzato della 26enne si sia aggravata. Sentito dalle forze dell’ordine più volte, Andrea Landolfi è indagato per omicidio volontario. La situazione però potrebbe essere cambiata. Le novità hanno forse a che fare con l’autopsia secretata? I risultati sono stati depositati, ma il magistrato si è preso del tempo. C’è poi l’analisi dei Ris, secondo cui le lesioni mortali riportate da Maria Sestina Arcuri “non sono compatibili con gli scalini”. E infatti la madre della 26enne crede che la verità non sia ancora venuta a galla e che il fidanzato della figlia sia coinvolto fino in fondo nella vicenda.

MARIA SESTINA ARCURI, I PUNTI OSCURI SULLA SUA MORTE

“Ho conosciuto Andrea a Natale, aveva comportamenti insoliti e beveva tanto”, ha dichiarato la mamma di Maria Sestina Arcuri nelle scorse settimane. Inoltre, ha raccontato che in un’occasione la figlia avrebbe telefonato alla madre di Andrea Landolfi per dirle che voleva lasciarlo a causa del suo carattere geloso e irascibile. La donna non crede che sua figlia sia caduta dalle scale. Il grande mistero sulla sua morte ruota infatti attorno alla dinamica dei fatti. Rientrati a casa dopo aver trascorso la serata in un pub, i due sarebbero caduti dalle scale che portano al secondo piano della casa. Lei avrebbe insistito per tornare a letto: questo è almeno quanto dichiarato dal fidanzato, secondo cui si è trattato di un incidente. Avrebbe chiamato l’ambulanza qualche ora dopo. Portata d’urgenza all’ospedale Belcolle di Viterbo, Maria Sestina è arrivata in condizioni gravissime e poi è morta in rianimazione.

