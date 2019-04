Napoli, crolla parete a scuola: ferita maestra incinta/ Sant’Anastasia, bimbi contusi

Crolla parete in una scuola di Napoli, paura all’istituto comprensivo Tenente De Rosa di Sant’Anastasia, situato in corso Umberto I. Un forte boato, la polvere e le urla: questa la ricostruzione dei colleghi di Repubblica su quanto accaduto questa mattina, mercoledì 17 aprile 2019, in provincia di Napoli: ferita una maestra incinta e cinque bambini, ma per fortuna nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco della compagnia locale, il personale del 118 e le forze dell’ordine. Secondo una primissima ricostruzione, a cedere è stata una parete divisoria tra due aule, quella di una terza e di una quarta.

CROLLO PARETE SCUOLA NAPOLI, PAURA A SANT’ANASTASIA

Un episodio che, fortunatamente con conseguenze nettamente diverse, ricorda quanto accaduto recentemente a Lagos in Nigeria o l’episodio di qualche anno fa a Ciampino: Repubblica sottolinea che la parte del muro crollata ha colpito la maestra di sostegno impegnata con un bimbo disabile, con la docente che ha riportato ferite alla testa e a una spalla. Dopo essersi accertata delle condizioni degli alunni presenti nella classe, la donna al quarto mese di gravidanza si è recata dal ginecologo per un controllo. Quotidiano riporta che la parete era in siporex e non è ancora chiara la dinamica dei fatti: in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Conferme per quanto riguarda le condizioni delle persone coinvolte: nessun docente o alunno sono in condizioni gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA