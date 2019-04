Paola Caruso, oggi risultato del test DNA/ Imma è la madre? (Live Non è la d’Urso)

Oggi sapremo la verità su Paola Caruso e Imma: è davvero sua madre? A “Live – Non è la d’Urso” scopriranno il risultato dell’esame del Dna a cui si sono sottoposte. Dopo essersi incontrare nello studio di Barbara d’Urso, le due donne hanno deciso di togliersi ogni dubbio con il test. Tutto è accaduto, e accadrà, in diretta con la “regia” della conduttrice. Imma è davvero la madre biologica di Paola Caruso? Quest’ultima aveva raccontato di essere stata adottata e di averlo scoperto in maniera traumatica quando aveva 13 anni. Nelle ultime settimane è arrivata una svolta importante, con la comparsa della signora Imma che si è rivolta alla redazione di Domenica Live per rivelare di essere la mamma biologica di Paola. In molti giurerebbero che sia proprio lei ad averla partorita, visto che c’è una grande somiglianza tra le due, ma si attende il risultato del test del Dna per fugare ogni dubbio. Paola Caruso dunque potrebbe avere anche dei fratelli e quindi una nuova famiglia tutta da scoprire. Ma tutto dipenderà dall’esito dell’esame che verrà comunicato nella puntata di oggi di “Live – Non è la d’Urso”.

IMMA, LA PRESUNTA MAMMA DI PAOLA CARUSO

Il risultato del test del Dna si è fatto attendere. In realtà già la settimana scorsa doveva essere svelata la verità su Paola Caruso e mamma Imma, ma l’attesa si è protratta. Nè l’ex Bonas di Avanti un altro né la sua presunta madre biologica si sono presentate nello studio di “Live – Non è la d’Urso”, poi la conduttrice Barbara d’Urso ha spiegato che bisognava attendere ancora per l’esito dell’esame. A tal proposito, ha mandato in onda un filmato nel quale si vedono Paola Caruso e la signora Imma in uno studio di medicina legale dopo essersi sottoposte al test. E dunque l’appuntamento con la verità è stato rimandato ad oggi. D’altra parte la presunta mamma di Paola Caruso si è detta sicura del rapporto di parentela che le lega: «Sulla tomba di mia mamma ho trovato il coraggio di conoscere mia figlia. Barbara, io non voglio niente. Sono convinta che quella bambina che mi avevano detto che era morta è Paola». E dichiarò che, dopo aver trovato il coraggio di cercare la figlia dopo molti anni, si sarebbe sottoposta al test anche per gli altri suoi figli. Ma a questo mistero se ne lega un altro: chi è il padre biologico di Paola Caruso?

PAOLA CARUSO E LA FOTO DELLE POLEMICHE

A proposito di maternità, per essere madri bisogna mettere da parte la propria femminilità? L’interrogativo nasce da un post di Paola Caruso, che si è mostrata in gran forma, e in intimo, sul letto un mese dopo dal parto. La showgirl, che è in procinto di scoprire se la donna incontrata da Barbara d’Urso è davvero la mamma biologica, ha fatto discutere nelle ultime ore per lo scatto in questione. Questo perché purtroppo sui social ci sono persone, i cosiddetti hater, che non perdono occasione per criticare gli altri. C’è chi ha messo in dubbio la veridicità dello scatto, alludendo a modifiche con programmi appositi, e chi invece ha richiamato l’ex Bonas di Avanti un altro al dovere perché un mese dopo il parto dovrebbe pensare solo ad accudire il figlio, anziché rimettersi in forma per l’estate. Ma comunque Paola Caruso non è rimasta a guardare, infatti ha risposto alle critiche: «A tutte le persone che mi stanno criticando perché una mamma non può essere sexy?? Perché una mamma non può essere fiera dei sacrifici che fa per ritornare in forma?? Quindi farsi una foto in cui si piace. Ma siete veramente fuori tutti? Ma che cosa c’avete in testa?». Clicca qui per visualizzare il post in questione.



