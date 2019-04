Strage di Erba, Beppe Castagna/ “Azouz è arrabbiato perché non ha preso un euro”

Continua a tenere banco la vicenda della strage di Erba. A sollevare il caso è stata la trasmissione Le Iene, che ha intervistato Olindo Romano e Rosa Bazzi, i due accusati di aver ucciso quattro persone la sera dell’11 dicembre 2006. Molti coloro che credono nell’innocenza dei due coniugi di Erba, a cominciare dal giornalista de Il Giornale, Felice Manti, che ha seguito da vicino tutta la vicenda da 13 anni a questa parte: «Il processo e l’indagine – le parole ai microfoni del programma “Storie Italiane” di Rai Uno – hanno mostrato a nostro avviso dei grandi buchi neri che nel corso delle indagini e degli anni sono venuti fuori in maniera sempre più deflagrante, dietro le tre prove regine vi sono situazioni da esplorare e che fanno intendere che in tutti i 3 casi c’è qualcosa che non sia andata nel verso giusto. Da più parti si chiede una revisione del processo per vedere se sia stato giusto ed equo, cosa che a mio avviso non è stato. Lo chiedono i condannati e lo chiede Azouz Marzouk, che sin dall’inizio ha nutrito dubbi, e oggi si è reso conto, come dal mio punto di vista, che non sono loro i responsabili della strage di Erba».

STRAGE DI ERBA: IL PENSIERO DI BEPPE CASTAGNA

Storie Italiane ha intervistato anche Beppe Castagna, il figlio di Carlo Castagna nonché il padre della moglie di Azouz Marzouk, uccisa dai coniugi Romano: «Mi sembra assurdo dire che Rosa e Olindo siano innocenti, però ognuno creda a quello che vuole, si può credere a Babbo Natale, alla terra piatta, e si può credere che c’è stato un complotto dietro all’arresto di Rosa e Olindo, però da lì a passare ad infamare altra gente (come gli stessi fratelli Castagna ndr)…». Secondo Beppe Castagna, Azouz sarebbe molto arrabbiato perché non avrebbe ricevuto un euro dal processo: «Credo che Azouz sia molto arrabbiato – prosegue – perché non ha mai preso un euro come invece voleva, perché i soldi dei Romano sono finiti a Frigerio». Si è parlato anche di un omicidio architettato ad hoc dagli stessi Castagna per una questione di eredità: «Non c’era nessun problema ereditario – afferma Beppe Castagna – è una cosa assurda e ridicola, lo dice uno che non conosce la situazione. Vorrei capire come avremmo potuto essere tanto scaltri da riuscire a compiere una strage simile facendo morire tutti quanti assieme. Noi eravamo soci di mio padre nella società quindi non capisco quale sarebbe questa eredità, e poi avevamo fatto dei testamenti per evitare casini proprio per l’eredità, è una tristezza che si pensi che per soldi io, mio fratello e mio padre, abbiamo agito a fare un massacro simile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA