WALTER NUDO OPERATO AL CUORE/ Foto, gli ex gieffini: “torna presto campione”

Ma più post di Walter Nudo fu atteso come quello pubblicato nelle scorse ore per annunciare la riuscita dell’operazione al cuore subita. Sotto la foto condivisa dal vincitore del Grande Fratello 2018 sono davvero tanti i commenti di amici e fans che hanno augurato a Walter di rimettersi il prima possibile aggiungendo di essere davvero felici nel vederlo nuovamente sorridente e sereno. “Torna presto campione” – scrive Andrea Mainardi mentre Enrico Silvestrin aggiunge – “Walterino bello, raramente un tuo post fu più atteso. Ti vedo sorridere e di riflesso lo faccio anche io. Certo che la vestaglia”. Messaggi anche dagli altri ex gieffini come Benedetta Mazza, Jane Alexander e Le Donatella. Anche altri vip hanno voluto esprimere il proprio affetto nei confronti di Walter. “Sono felice”, scrive Elisabetta Gregoraci mentre Samantha De Grenet ha scritto – “questa si che è una bella notizia! Un forte abbraccio e un bacio grande”. E ancora Sabrina Salerno, Paolo Ruffini e Valeria Marini che, in massa, hanno fatto un grosso in bocca al lupo a Walter (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

WALTER NUDO OPERATO AL CUORE: INTERVENTO RIUSCITO

Walter Nudo è stato operato al cuore e tutto è andato bene. Ad annunciarlo è stato lo stesso Walter che, dopo essersi ripreso dai postumi dell’operazione, ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo un lungo post con cui ha non solo ringraziato i fans per l’affetto che gli hanno dimostrato in questi giorni, ma anche medici e infermieri per averlo aiutato in un momento più complicato del solito. “L’intervento è andato bene. Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore!“, ha scritto Walter Nudo sfoggiando il più bello dei sorrisi. Al suo fianco, in questo momento, il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 ha non solo tutta la sua famiglia, ma anche gli amici di sempre e quelli che si sono aggiunti nell’ultimo periodo. Dopo aver vissuto l’esperienza nella casa più famosa d’Itaia, infatti, Nudo ha mantenuto i contatti con tutti gli atri concorrenti che, subito dopo aver saputo del malore che lo aveva colpito, gli hanno augurato una pronta guarigione con tantissimi messaggi sui social.

WALTER NUDO OPERATO AL CUORE: “GRATO A DIO”

L’operazione al cuore è stata necessaria per risolvere i problemi causati da due ischemie che avevano colpito Walter Nudo nei giorni scorsi mentre si trovava a Los Angeles per lavoro. Dopo aver ricevuto le prime cure, Walter ha deciso di tornare in Italia e farsi operare dai medici dell’ospedae Monzino di Milano. Superato l’intervento, l’attore ha ringraziato tutti per l’aiuto, il sostegno e l’affetto che gli hanno dimostrato, anche a distanza. “Sono così grato di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia , da vecchi e nuovi amici… Sono così grato di aver vissuto un’esperienza così incredibile che mi ha dato la possibilità di conoscere e capire di più sulla vita, di incontrare persone incredibili, dei veri eroi, sia in America che qui in Italia… Sono così grato a Dio che mi dà ogni giorno la possibilità di imparare qualcosa in più in questo meraviglioso viaggio che è la vita!”, ha fatto sapere.





© RIPRODUZIONE RISERVATA