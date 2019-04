BUONA PASQUA 2019, FRASI E AUGURI/ Da Papa Francesco alla poesia di Guido Gozzano

La Pasqua 2019 si avvicina e il tempo per scegliere immagini, gif o frasi d’auguri inizia a stringere. C’è un modo, però, per andare sul sicuro e non deludere gli amici o i parenti a cui volete rivolgere un messaggio caloroso in occasione di questa ricorrenza religiosa così importante per il mondo cristiano. Quale? Scegliere di affidarsi ad uno che di fede se ne intende: un certo Papa Francesco! Un esempio? Ecco una frase pronunciata dal Santo Padre che potrebbe essere perfetta per qualche vostro caro che in questo periodo è alle prese con il proprio carattere turbolento o con qualche brutta disputa:”Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e le guerre. Ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace“. Dite che il destinatario degli auguri ascolterà almeno il Papa?

BUONA PASQUA 2019, LA POESIA DI GUIDO GOZZANO

Se credete che il messaggio d’auguri del Santo Padre non si adatti alla personalità dei vostri amici o parenti, per questa Pasqua 2019 avete comunque un’alternativa, quella di affidarvi alla cultura. Chi meglio di un poeta è in grado di incarnare i sentimenti, le emozioni, le tradizioni che caratterizzano il giorno di Pasqua? Il suggerimento che vi diamo, dunque, è quello di affidare i vostri auguri ad un poeta di primo piano come Guido Gozzano che con la sua “Pasqua” sembra dipingere un quadro delicato:”A festoni la grigia parietaria/come una bimba gracile s’affaccia/ai muri della casa centenaria./Il ciel di pioggia è tutto una minaccia/sul bosco triste, ché lo intrica il rovo/spietatamente, con tenaci braccia./Quand’ecco dai pollai sereno e nuovo/il richiamo di Pasqua empie la terra/con l’antica pia favola dell’ovo“.

