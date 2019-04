Natasha Chokobok scomparsa/ Legnago, “Compagno violento”: voleva toglierle la figlia?

E’ ancora giallo attorno alla scomparsa di Natasha Chokobok, della quale non si hanno più notizie dallo scorso 9 aprile. Molte cose non tornano in questa storia e i carabinieri di Legnago, in provincia di Verona, continuano ad indagare sulla sparizione che al momento lascia molte domande aperte. Il caso è stato affrontato anche oggi dalla trasmissione La Vita in Diretta che ha spostato la sua attenzione sul ruolo del compagno della giovane 29enne sparita nel nulla. Contro di lui, punta il dito la madre della ragazza: “aveva segni addosso di violenza e anche la bimba ha raccontato di questi episodi violenti”, ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Raiuno. Secondo la donna il compagno della figlia da qualche tempo si sentiva con due donne, una sua ex ed un’amante, tornate entrambe nella vita dell’uomo. A una di loro avrebbe scritto che doveva portare pazienza e che avrebbe preso la bambina con la quale sarebbero andati via insieme. “Lui scriveva a una sua amante”, ha aggiunto la madre. A sua detta, per questo Natasha aveva paura di non trovare la bambina e che le venisse portata via: “Lei aveva paura che lui potesse scappare con la sua bambina insieme ad un’altra donna”.

NATASHA CHOKOBOK SCOMPARSA: IL GIALLO ATTORNO AL COMPAGNO

Natasha Chokobok aveva sporto due denunce contro il compagno, poi entrambe ritirate. L’uomo avrebbe parlato di una coppia serena, felice, con i soliti problemi di ogni coppia normale ma a quanto risulta dalle denunce raccontate dalla mamma di Natasha, l’uomo sarebbe stato invece un compagno estremamente violento. Lei era finita per due volte in ospedale anche per abusi sessuali; la situazione sarebbe stata tutt’altro che rosea, stando a quanto emerso dalle indagini, in quanto la giovane madre viveva in uno stato di grande paura. La mamma della 29enne ha visto sul corpo della figlia i segni della violenza, sebbene lei non proferiva parola per la vergognava. A Natasha pare fosse precluso anche l’uso del cellulare e non poteva neppure sentire i parenti. Il compagno però smentisce tutto e racconta un’altra verità: Natasha sarebbe uscita per gettare la plastica ma quel giorno, martedì sera, non era il giorno giusto della raccolta della plastica. Qualcosa dunque non torna. Il pomeriggio della sparizione, Natasha era uscita di casa dopo pranzo per andare a prendere la bambina a scuola. Si è poi fermata in cartoleria, “ha preso la cancelleria della bimba e ho visto che aveva occhi gonfi da pianto”, ha commentato la commessa. Il compagno la picchiava con violenza secondo la madre, ma lui continua a negare tutto.

