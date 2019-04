Reddito di Cittadinanza, meno domande del previsto/ E su Facebook scoppia la polemica

Il reddito di cittadinanza è stato richiesto nel mese di marzo da 800mila persone, una platea di beneficiari ben al di sotto delle previsioni firmate Movimento 5 Stelle, e che fa riflettere. La reale domanda, che si è posta stamane il collega del Corriere della Sera, Dario Di Vico, è la seguente: «Chi ha chiesto il reddito?». Secondo il M5s, il sussidio mensile dovrebbe servire anche e soprattutto per reinserire nel mondo del lavoro coloro che un’occupazione non l’hanno, ma in realtà il RdC è stato richiesto quasi totalmente dalle persone in forte difficoltà economica, indipendentemente da un lavoro o meno. Basti pensare che i giovani usciti dalla propria famiglia hanno fatto domanda solo in una percentuale infima rispetto al totale, il 7%. Dalle richieste effettuate, evince inoltre un altro dato fondamentale: a essere tagliati fuori dal reddito vi sono una serie di nuclei famigliari del nord, che sono sottoposti ad un costo della vita più alto, e rimasti esclusi dalla misura per via di alcune “soglie di accesso rigide e omogenee” e, soprattutto “per colpa di un meccanismo che ha privilegiato i single e le famiglie leggere”.

REDDITO DI CITTADINANZA, MENO DOMANDE DEL PREVISTO

Inoltre, secondo il sociologo Gori, c’è il forte rischio che a venire esclusi dalla misura siano i “veri ultimi”, coloro che non hanno ricevuto alcuna informazione da parte dei comuni di residenza, il canale con cui di solito sono abituati a dialogare. Nel frattempo i sta diffondendo a macchia d’olio la pagina Facebook “Inps per la famiglia”, presa d’assalto dagli utenti che hanno ricevuto l’sms riguardante il reddito di cittadinanza e che si stanno lamentando per le cifre erogate troppo basse (a volte di soli 40 euro mensili). Una donna ad esempio chiede: «Mio figlio ha 26 anni, mai lavorato (legalmente), dove può recarsi per avere più delucidazioni sul reddito di cittadinanza?». Questa la risposta: «Le consigliamo di non scrivere che suo figlio ha lavorato in nero sui social della Pubblica amministrazione che dovrebbe fare controlli su questi aspetti, perchè sono costretto a inviare segnalazione ai nostri ispettori per controllo di suo figlio. Se suo figlio sta lavorando in nero e fa domanda per il reddito di cittadinanza rischia fino a 6 anni di prigione». Ad un’altra utente che invece chiedeva di ottenere il pin per accedere al reddito, la pagina replica: «Basta chiederlo a Poste o a Inps. Oppure è troppo impegnata a farsi i selfie con le orecchie da coniglio?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA