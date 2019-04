Rifiuti Roma, manager Ama denuncia Raggi/ “Mi licenziò dopo ‘no’ a modifica bilancio”

L’inchiesta è partita da L’Espresso con il collega Emiliano Fittipaldi che è venuto in possesso di alcune conversazioni tra il Sindaco di Roma Virginia Raggi e l’ex manager di Ama (la municipalizzata che gestisce i rifiuti nella Capitale) Lorenzo Bagnacani: ebbene, secondo le anticipazioni del settimanale del gruppo GEDI, l’ex dirigente congedato lo scorso febbraio dal Campidoglio avrebbe denunciato ufficialmente alla Procura di Roma la sindaca M5s perché «avrebbe infatti esercitato pressioni indebite su di lui e sull’intero cda dell’azienda, finalizzate a determinare la chiusura del bilancio dell’Ama in passivo, mediante lo storno dei crediti per i servizi cimiteriali». Il possibile “scandalo” che potrebbe occupare le prime pagine dei quotidiani per le prossime settimane, assieme alle indagini sul leghista Armando Siri, rischia di esplodere “in mano” al M5s alla vigilia delle Elezioni Europee: dopo lo scontro con Salvini sul degrado della città di Roma e dopo la gestione dei rifiuti che non da ieri soffre di pecche e costi esorbitanti (con risultati “alterni”), ora una denuncia che mette in campo – secondo l’accusa – l’intervento e il licenziamento in tronco del manager “riottoso” a rispondere alle richieste del sindaco romano. Secondo l’esposto di Bagnacani presso la Procura di Roma, la sindaca avrebbe spinto il manager a togliere dall’attivo dell’azienda «crediti che invece erano certi, liquidi ed esigibili con l’unico obiettivo di portare i conti di Ama in rosso».

LE CONVERSAZIONI TRA RAGGI E BAGNACANI

Un’accusa ovviamente molto grave e che dovrà essere valutata assai peculiarmente da Palazzo Clodio ma che si avvicina di molto alle accuse lanciate dall’ex direttrice del dipartimento Ama Rosalba Matassa contro Giampaoletti, attuale collaboratore di Virginia Raggi nonché indagato per tentata concussione (fonte sempre L’Espresso). Ieri la sindaca lamentava e denunciava alcuni dipendenti di Ama che versavano olio nei tombini, scrivendo su Facebook «il Campidoglio è pronto a prendere provvedimenti disciplinari esemplari per questi dipendenti infedeli, compreso il licenziamento. Sia chiara una cosa – conclude il sindaco – noi non facciamo sconti alle mele marce». Ora però andrà valutata la eventuale rilevanza penale dell’accusa di Bagnacani che ai pm ha inviato anche alcuni audio di conversazioni private avute con Virginia Raggi: secondo l’Espresso, che ne ha pubblicati alcuni in esclusiva, si sente la sindaca attaccare l’ex manager poi licenziato «I romani oggi si affacciano e vedono la merda. In alcune zone purtroppo è così. Quando ai romani gli dico sì la città è sporca però vi aumento la Tari, ma io scateno, cioè mettono la città a ferro e fuoco altro che gilet gialli». Non solo, al numero uno dell’Ama Bagnacani che le spiegava come lui si sentirebbe «in grande difficoltà a modificare il bilancio davanti a motivazioni squalificate», la Raggi ordinerebbe seccamente secondo l’Espresso «Se tu lo devi cambiare comunque, lo devi cambiare. Punto. Anche se loro dicono che la luna è piatta».

