Siri, sottosegretario Lega, indagato per corruzione/ Favori e soldi al re dell’eolico

Armando Siri è indagato. Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture, senatore in quota Lega, è finito sul registro della procura di Roma per corruzione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, riportato da Repubblica, il leghista avrebbe intrattenuto dei rapporti frequenti, ovviamente da chiarire, con Paolo Arata, docente universitario ed ex deputato di Forza Italia, su cui i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e gli investigatori della Dia stanno indagando da tempo. Il “faccendiere”, così come lo definisce Repubblica, viaggiava spesso a Roma per trovare consensi e sostegni politici alle sue attività (si occupa in particolare del settore dell’energia). Una serie di intercettazioni e pedinamenti proverebbero la sua presenza nei palazzi delle istituzioni, uno scenario che lo stesso quotidiano nazionale giudica “inquietante”. I procuratori aggiunti di Palermo e Roma, Paolo Guido e Paolo Ielo, hanno disposto una serie di perquisizioni con l’obiettivo di raccogliere atti e documenti riguardanti in particolare le autorizzazioni di impianti energetici, che in Sicilia rappresentano un giro d’affari di ben 10 miliardi di euro.

SIRI, SOTTOSEGRETARIO LEGA, INDAGATO PER CORRUZIONE

A far emergere l’intera vicenda, tale Vito Nicastri, considerato il re dell’eolico in provincia di Trapani, agli arrestati domiciliari perché ritenuto molto vicino al superlatitante Matteo Messina Denaro. Nicastri sarebbe stato arrestato stamane per aver evaso i domiciliari, ed avrebbe intrattenuto rapporti proprio con il faccendiere di cui sopra. L’indagine è andata avanti per sei mesi, ed è rimasta secretata per il delicato coinvolgimento di Armando Siri. Attualmente l’unico documento reso noto dalle procure è il decreto di perquisizione di uffici e aziende, in cui è contenuta una illustrazione sintetica delle risultanza dei due filoni di indagine e Palermo e Roma: mafia, corruzione e intestazione fittizia di beni nel primo caso, e corruzione nel secondo. Attese importanti novità e ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso dell’intera giornata.

